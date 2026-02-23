Warum Viktoria Goch keinen Weg aus der Krise findet

Mittlerweile wartet der Landesligist Viktoria Goch schon seit sieben Spielen auf einen Sieg. Denn erneut gab es im Duell der Aufsteiger gegen den SC Werden-Heidhausen aus Essen nichts Zählbares zu holen. Viktoria Goch ging mit 3:5 (1:2) leer aus. Dabei stand ein Erfolgserlebnis auf der Wunschliste von Trainer Kevin Wolze ganz oben. Doch daraus wurde wieder mal nichts. Was hat dieses Mal zur Niederlage geführt?
„Die Niederlage geht in Ordnung, da der Gegner den Sieg mehr gewollt hat“, sagte Kevin Wolze frustriert. „Wir haben nicht gut verteidigt und billige Gegentore kassiert. In den wichtigen Momenten haben wir die falschen Entscheidungen getroffen“, führte der Trainer weiter aus.
Wolze musste vor der Begegnung Umstellungen vornehmen und einige Stammkräfte ersetzen. Kapitän Luca Plum (Sperre) und die Innenverteidiger Jonathan Brilski und Malte Baumeister (beide angeschlagen) blieben außen vor. Und da auch Sven Schneider passen musste, feierte der junge Torwart Pascal Mollenhauer sein Debüt in der Gocher Landesliga-Mannschaft.
Der Gast aus Essen, der noch wichtige Punkte im Abstiegskampf benötigt, war von Anfang an die bessere Mannschaft und erkämpfte sich ein optisches Übergewicht. Glück hatte die Viktoria in der 17. Minute, als Jakob Mertes nur die Torlatte traf. Aber eine Viertelstunde später machte es der SC Werden-Heidhausen besser. Unbedrängt konnte Mertes flanken, Linus Thamm profitierte von einem Stellungsfehler von Max Fuchs und köpfte ein. Dem 0:2 ging ein Foul von Marvin Hitzek voraus, den fälligen Elfmeter verwandelte Björn Homberg sicher (38. Minute).
Zwar gelang Hitzek noch unmittelbar vor dem Pausenpfiff der 1:2-Anschlusstreffer für Viktoria Goch, doch mit einem Fernschuss sorgte Reo Yoda für das 3:1 (62.) aus Sicht der Gäste. Und das muntere Toreschießen ging weiter. Nur 120 Sekunden später verkürzte der Gocher Niklas Zaß auf 2:3. Justus Becker stellte den Zwei-Tore-Abstand wieder her (73.), doch ein Kopfball von Jacob Falkhofen bedeutete das 3:4 (77.).
Aber in der 90. Minute machte Homberg mit einem weiteren Foulelfmeter alles klar und den Sieg des SC Werden-Heidhausen perfekt. Für Viktoria Goch wurde es noch bitterer. In der Nachspielzeit sah Jan Wilbers die Gelb-Rote Karte und wird auf jeden Fall am kommenden Sonntag fehlen, wenn Viktoria Goch um 15.30 Uhr beim Mülheimer FC antritt.