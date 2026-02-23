Warum Viktoria Goch keinen Weg aus der Krise findet

Zwar gelang Hitzek noch unmittelbar vor dem Pausenpfiff der 1:2-Anschlusstreffer für Viktoria Goch, doch mit einem Fernschuss sorgte Reo Yoda für das 3:1 (62.) aus Sicht der Gäste. Und das muntere Toreschießen ging weiter. Nur 120 Sekunden später verkürzte der Gocher Niklas Zaß auf 2:3. Justus Becker stellte den Zwei-Tore-Abstand wieder her (73.), doch ein Kopfball von Jacob Falkhofen bedeutete das 3:4 (77.).

Aber in der 90. Minute machte Homberg mit einem weiteren Foulelfmeter alles klar und den Sieg des SC Werden-Heidhausen perfekt. Für Viktoria Goch wurde es noch bitterer. In der Nachspielzeit sah Jan Wilbers die Gelb-Rote Karte und wird auf jeden Fall am kommenden Sonntag fehlen, wenn Viktoria Goch um 15.30 Uhr beim Mülheimer FC antritt.