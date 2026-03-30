Warum Viktoria Goch die Trendwende noch nicht geschafft hat

Nach einem wichtigen Befreiungsschlag in der vergangenen Woche hat Viktoria Goch in der Landesliga den nächsten Erfolg gefeiert. Nach zuvor zehn sieglosen Spielen überzeugte die Mannschaft zunächst mit einem deutlichen 6:1-Heimsieg gegen die DJK Katernberg. Nun legte das Team von Trainer Kevin Wolze nach und gewann auswärts mit 2:0 (1:0) bei Rhenania Bottrop. Für die Bottroper bedeutet die erneute Niederlage einen weiteren Rückschlag im Abstiegskampf, den sie wohl kaum noch verhindern können
Doch trotz des zweiten Sieges in Folge war Kevin Wolze mit dem Auftritt seines Teams nicht einverstanden. „Unser Spiel war wirklich nicht gut“, sagte der Gocher Trainer. „Das einzig Gute an der Partie war, dass wir nicht verloren haben und die drei Punkte eingefahren haben.“
Von der furiosen Vorstellung, die die Viktoria gegen Katernberg vor rund einer Woche gesiegt hatte, war sie beim Abstiegskandidaten weit entfernt. Zu selten wurde schnell kombiniert, träge und fast schon lethargisch agierte Viktoria Goch. Allerdings wurde der Aufsteiger von der schwachen Rhenania auch nur ganz selten gefordert.
So gab es während der 90 Minuten nur drei nennenswerte Szenen. Die ersten gab es in der 39. Minute. Einen gut vorgetragenen Angriff über Marius Alt und Marvin Hitzek schloss Angreifer Luca Palla mit dem Treffer zum 1:0 ab. Danach war auf Gochs Torhüter Sven Schneider Verlass. Einen Strafstoß – angeblich soll Niklas Zaß seinen Kontrahenten gefoult haben – wischte er aus der Torecke (65.).
Aktion Nummer drei war dem kurz zuvor eingewechselten Jan Wilbers vorbehalten, der eine kluge Vorlage von Zaß zum alles entscheidenden 2:0 verwertete (82.) und damit Viktoria Goch drei weitere Punkte sicherte.
„An das Spiel setzen wir schnell einen Haken und richten unseren Fokus auf die nächste Begegnung, in der wir ganz anders gefordert werden“, sagte Kevin Wolze, der mit seiner Mannschaft schon am kommenden Donnerstag wieder ran muss. Erneut bekommt es die Viktoria mit einer Vertretung aus Bottrop zu tun. Der VfB, der sich im oberen Tabellendrittel etabliert hat, stellt sich ab 20 Uhr im Gocher Hubert-Houben-Stadion vor.