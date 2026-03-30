Warum Viktoria Goch die Trendwende noch nicht geschafft hat

So gab es während der 90 Minuten nur drei nennenswerte Szenen. Die ersten gab es in der 39. Minute. Einen gut vorgetragenen Angriff über Marius Alt und Marvin Hitzek schloss Angreifer Luca Palla mit dem Treffer zum 1:0 ab. Danach war auf Gochs Torhüter Sven Schneider Verlass. Einen Strafstoß – angeblich soll Niklas Zaß seinen Kontrahenten gefoult haben – wischte er aus der Torecke (65.).

Aktion Nummer drei war dem kurz zuvor eingewechselten Jan Wilbers vorbehalten, der eine kluge Vorlage von Zaß zum alles entscheidenden 2:0 verwertete (82.) und damit Viktoria Goch drei weitere Punkte sicherte.

Kevin Wolze kritisiert Leistung – trotz Sieg