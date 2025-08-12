Warum VfR-Kapitän Vrella gegen Cosmos doch auf dem Platz blieb

Nach dem Spiel klärte Wormatia-Trainer Anouar Ddaou auf: „Altin Vrella konnte eigentlich nicht mehr, hat dann aber irgendwie auf die Zähne gebissen.” Der Kapitän, beim Abschlusstraining am Freitagabend zwar dabei, davor aber die gesamte Trainingswoche krank ausgefallen, quälte sich bei hochsommerlichen Temperaturen durch die 90 Minuten. Und machte das schlussendlich souverän. Der angeschlagene Innenverteidiger gewann seine Kopfballduelle sowie beim Vorwärtsverteidigen mehrere Bälle und dirigierte seine Mannschaft zum Heimsieg. Dem ersten Saisonsieg, nach der Auftaktpleite auf dem Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern II (0:3). Seinen Trainer überraschte Altin Vrella mit dieser Einstellung trotz der Trainingspause und der Einnahme von Antibiotikum nicht. „Er ist eben ein Profi”, sagte Ddaou nach dem Heimsieg schmunzelnd.

Wenige Tage vor dem Spiel standen hinter der Besetzung der Wormser Innenverteidigung noch zwei große Fragezeichen. Altin Vrella lag flach und Leo Klein, der bereits den Auftakt beim FCK- Nachwuchs wegen Rückenbeschwerden kurzfristig verpasst hatte, musste kürzertreten. Auch beim Abschlusstraining fühlte sich Klein, laut Ddaou „nicht ganz so wohl“, sodass der VfR-Trainer erleichtert war, als ihm sein Kapitän grünes Licht für einen Einsatz gab. Leo Klein nahm auf der Bank Platz, bereit, Vrella im Lauf des Spiels zu ersetzen.