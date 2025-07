Warum Veen bald auf Mais spielt

Heinz-Gerd Conrad runzelt die Stirn, während er am Donnerstagabend über den Kunstrasen von Borussia Veen läuft. Der Vereinsvorsitzende macht an einer der Stellen halt, an der fast keine Halme mehr zu sehen sind. „Nach über 15 Jahren ist der Kunstrasen stark abgenutzt. Weitere Teilausbesserungen sind nicht sinnvoll. Die Decke muss komplett ausgetauscht werden“, sagt „HG“, wie er von den Klubmitgliedern genannt wird. Rund 300.000 Euro investieren die Gemeinde Alpen und die Borussia in einen neuen Teppich. Am Freitag haben die Arbeiten begonnen, spätestens Anfang August können die 19 Veener Mannschaften auf neuem Geläuf Fußball spielen.

Rund 7000 Quadratmeter Kunstrasen werden ausgetauscht. Auch das Mini-Spielfeld erhält eine neue Oberfläche. „Um die 1000 Kilometer sind wir gefahren, um den richtigen Kunstrasen für unsere Anlage zu finden.“ Den Zuschlag bekam die französische Firma Tarkett. Das Besondere an dem Untergrund: Das Granulat besteht nicht aus Kork oder Kunststoff, sondern aus dem holzigen Teil des Maiskolbens.

Das Füllmaterial ist also wesentlich umweltfreundlicher. Hinzu kommt ein Sandgemisch. Conrad: „Das biologisch abbaubare Granulat von Tarkett ist schwerer und wird nicht bei Starkregen an die Seiten des Spielfelds geschwemmt.“ Aktuell gebe es in Deutschland erst drei Fußballplätze mit diesem Kunstrasen. Ob in Veen auch Teile der elastischen Tragschicht unterhalb des Teppichs ausgetauscht werden müssen, stand am Donnerstag noch nicht fest. „Das würde das Projekt verteuern“, so Geschäftsführer Dirk Hirschfeld.