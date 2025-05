Warum Torhüter Kaltak Union Nettetal verlässt

„Für mich passt das zeitlich mit dem Aufwand einfach nicht zusammen. Trotzdem trennen wir uns im Guten“, sagt Kaltak, der parallel zu seinem Engagement in Nettetal in der Icon League für den Klub Wontorriors spielt und dort regelmäßig zum Einsatz kommt. Zuletzt verpasste der Torhüter wegen einer Terminüberschneidung das Auswärtsspiel von Nettetal bei der SSVg Velbert, da er sich mit den Wontorriors auf Reise nach Berlin zum Finalturnier der Icon League befand. Dort schied er mit seinem Team jedoch im Viertelfinale aus.

Der 29-Jährige wechselte zur Saison 2023/24 an die Christian-Rötzel-Kampfbahn und bestritt seither 35 Spiele in der Oberliga für die Seenstädter. Höhepunkt waren in dieser Spielzeit die Auftritte im Niederrheinpokal. Im Viertelfinale gegen den Regionalligisten 1. FC Bocholt hielt Kaltak erst in der regulären Spielzeit einen Strafstoß und parierte später auch zwei Versuche im Elfmeterschießen. Endstand: 5:4 für die Union. Damit hatte er großen Anteil am Einzug der Mannschaft ins Halbfinale, das dann vor über 10.000 Zuschauern für Nettetal zum größten Ereignis der Vereinsgeschichte wurde – trotz einer 0:7-Niederlage.

Ausgebildet wurde Kaltak in der Jugend übrigens bei Borussia Mönchengladbach, wo er jeweils in der A-Junioren und B-Junioren-Bundesliga zum Einsatz kam. In gleicher Spielklasse spielte er auch für den 1. FC Mönchengladbach (A-Jugend). Auch bei seinen Stationen im Seniorenbereich spielte Kaltak immer auf einem hohen Niveau, darunter beim TSV Meerbusch (Oberliga), 1. FC Mönchengladbach (Landesliga) und 1. FC Viersen (Landesliga).