Warum SVS-Trainer Norbert Quinders im Tor stand

Ein ungewöhnlicher Fußballnachmittag in der Kreisliga A endete am Sonntag mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden (1:1) im Spitzenspiel zwischen dem noch ungeschlagenen Tabellenzweiten FC Neukirchen-Vluyn II und SV Sonsbeck II – und mit einer Geschichte, die nur der Amateurfußball schreibt: Sonsbecks Trainer Norbert Quinders stand selbst im Tor.
Zum Spiel: Neukirchen-Vluyn begann dominant und scheiterte allein im ersten Durchgang dreimal am Aluminium. Sadin Hodzic traf zum 1:0 (40.), Jakob Anhut in der 43. Minute zum 1:1, bevor Jan Greuel die Partie nach der einzigen Sonsbecker Ecke des Spiels drehte (53.). Musa Celik erzielte das Tor zum 2:2-Endstand (68.). „Wir nutzen unsere Chancen nicht, Sonsbeck seine wenigen eiskalt“, resümiert FCNV-Coach Andreas Oerschkes.
Die eigentliche Schlagzeile des Spiels schrieb aber Norbert Quinders. Der Sonsbecker Coach musste sich kurzfristig selbst zwischen die Pfosten stellen. Stammtorwart Alexander Leurs fiel spontan auf dem Weg mit einem Migräneanfall aus, die beiden Ersatzschlussleute Lars Bölting und Matthias van Husen waren beruflich verhindert. Plan B musste also her.
„Meine Frau hat mir freundlicherweise schnell die Tasche vorbeigebracht“, sagt Quinders. Patrick Mader eilte noch schnell zurück zur vollen heimischen Platzanlage, wo der MSV Duisburg zum Pokalspiel gastierte, um noch Torwarthandschuhe zu organisieren. Kurz vor knapp war alles zusammen. „Aber es hat gut geklappt. Ich habe ja auch schon mal in der Vorbereitung ausgeholfen“, so der Notkeeper.
Und tatsächlich: Quinders parierte mehrere Distanzschüsse auf dem nassen Kunstrasen, pflückte Standards herunter und hielt sein Team überraschend gut im Spiel. „Ich bin mit einem guten Gefühl nach Hause gefahren“, sagte der 46-Jährige, der nach eigener Aussage früher „der gefürchtetste Stürmer im ganzen Kreis“ war und nun unfreiwillig in neuer Rolle glänzte. Lob gab es auch vom gegnerischen Trainer. „Er hat es super gemacht und sehr viel abgewehrt“, meinte Oerschkes.
Die Sonsbecker, die seit dem 12. Oktober auf einen Sieg warten, mit Platz fünf nach 14 Spielen als Aufsteiger dennoch gut dastehen, hatten ihre Mühen gegen den kombinations- und spielstarken Gegner. „Wir waren wieder kämpferisch und mutig und können mit dem Punkt gut leben“, so der Trainer. Offen bleibt weiter, wie die endgültige Wertung des Heimspiels gegen den Rumelner TV ausfällt. Das Verfahren liegt nach wie vor beim Bezirkssportgericht: „Wir wissen noch gar nichts – nicht mal einen Termin“, so Quinders. Dass er so schnell noch mal zwischen den Pfosten steht, ist eher unwahrscheinlich.