Warum SVS-Trainer Norbert Quinders im Tor stand

Norbert Quinders musste seiner Mannschaft als Torwart aushelfen. – Foto: J.K.

Ein ungewöhnlicher Fußballnachmittag in der Kreisliga A endete am Sonntag mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden (1:1) im Spitzenspiel zwischen dem noch ungeschlagenen Tabellenzweiten FC Neukirchen-Vluyn II und SV Sonsbeck II – und mit einer Geschichte, die nur der Amateurfußball schreibt: Sonsbecks Trainer Norbert Quinders stand selbst im Tor.

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 FC Neuk.-Vlu II SV Sonsbeck SV Sonsbeck II 2 2 Abpfiff Zum Spiel: Neukirchen-Vluyn begann dominant und scheiterte allein im ersten Durchgang dreimal am Aluminium. Sadin Hodzic traf zum 1:0 (40.), Jakob Anhut in der 43. Minute zum 1:1, bevor Jan Greuel die Partie nach der einzigen Sonsbecker Ecke des Spiels drehte (53.). Musa Celik erzielte das Tor zum 2:2-Endstand (68.). „Wir nutzen unsere Chancen nicht, Sonsbeck seine wenigen eiskalt“, resümiert FCNV-Coach Andreas Oerschkes.

Die eigentliche Schlagzeile des Spiels schrieb aber Norbert Quinders. Der Sonsbecker Coach musste sich kurzfristig selbst zwischen die Pfosten stellen. Stammtorwart Alexander Leurs fiel spontan auf dem Weg mit einem Migräneanfall aus, die beiden Ersatzschlussleute Lars Bölting und Matthias van Husen waren beruflich verhindert. Plan B musste also her. „Meine Frau hat mir freundlicherweise schnell die Tasche vorbeigebracht“, sagt Quinders. Patrick Mader eilte noch schnell zurück zur vollen heimischen Platzanlage, wo der MSV Duisburg zum Pokalspiel gastierte, um noch Torwarthandschuhe zu organisieren. Kurz vor knapp war alles zusammen. „Aber es hat gut geklappt. Ich habe ja auch schon mal in der Vorbereitung ausgeholfen“, so der Notkeeper.