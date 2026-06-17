„Warum spielst du nicht bei deinem Bruder, Selvedin?“

Aufstieg mit dem BFC Meteor 06: Selvedin Begzadic gehört zu den bekanntesten Torhütern im Berliner Amateurfußball. Im FuPa-Interview spricht der 35-Jährige über seinen Verein, seine Zukunft und die Besonderheiten des Berliner Fußballs. Der Torhüter stand unter anderem für Hertha 03 Zehlendorf, SV Altlüdersdorf, FSV Luckenwalde, Optik Rathenow, BFC Preussen und Füchse Berlin zwischen den Pfosten. Aktuell spielt er für den BFC Meteor 06, mit dem er den Aufstieg in die Berlin-Liga geschafft hat. Für seine Leistungen wurde der 35-Jährige aktuell von FuPa zum Spieler der Woche gewählt

Hier das Interview

Was gefällt dir so an Meteor?

Meteor ist für mich ein besonderer Verein. Die Mannschaft ist sehr familiär, das Umfeld unterstützt uns jederzeit und man merkt, dass hier jeder für den anderen da ist. Außerdem macht es großen Spaß, mit den Jungs auf und neben dem Platz zusammenzuarbeiten. Dieses Miteinander zeichnet den Verein aus und ist einer der Gründe, warum ich mich hier so wohlfühle.

Du hast schon in der Regionalliga gespielt, später auch Oberliga. Sollte ein höherklassiges Angebot kommen, wäre ein Wechsel für dich interessant?

Nein, ein Wechsel ist für mich derzeit kein Thema – unabhängig davon, welcher Verein anfragen würde. Ich fühle mich bei Meteor sehr wohl, identifiziere mich mit dem Verein und konzentriere mich voll auf unsere gemeinsamen Ziele. Deshalb denke ich aktuell nicht über einen Vereinswechsel nach.

Du bist durch deine langjährigen Erfahrungen im Berliner Fußball schon ein Kenner geworden. Natürlich auch in Brandenburg. Was macht den Berliner Fußball so besonders?

Berlin hat eine enorme Vielfalt. Es gibt viele Vereine mit unterschiedlichen Kulturen und Hintergründen, was den Fußball hier besonders interessant macht. Die Spiele sind oft sehr intensiv, weil sich viele Spieler untereinander kennen und es zahlreiche Derbys gibt. Hinzu kommt die große Anzahl talentierter Fußballer, die in Berlin ausgebildet werden. Diese Mischung macht den Berliner Fußball einzigartig.