„Warum spielst du nicht bei deinem Bruder, Selvedin?“

FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐ Selvedin Begzadic vom Berlin-Liga Aufsteiger BFC Meteor wird FuPas Spieler der Woche in Berlin (Unten gehts zum Interview)
Fast 300 Pflichtspiele, Stationen in der Regionalliga und Oberliga
Aufstieg mit dem BFC Meteor 06: Selvedin Begzadic gehört zu den bekanntesten Torhütern im Berliner Amateurfußball. Im FuPa-Interview spricht der 35-Jährige über seinen Verein, seine Zukunft und die Besonderheiten des Berliner Fußballs. Der Torhüter stand unter anderem für Hertha 03 Zehlendorf, SV Altlüdersdorf, FSV Luckenwalde, Optik Rathenow, BFC Preussen und Füchse Berlin zwischen den Pfosten. Aktuell spielt er für den BFC Meteor 06, mit dem er den Aufstieg in die Berlin-Liga geschafft hat. Für seine Leistungen wurde der 35-Jährige aktuell von FuPa zum Spieler der Woche gewählt
Was gefällt dir so an Meteor?
Meteor ist für mich ein besonderer Verein. Die Mannschaft ist sehr familiär, das Umfeld unterstützt uns jederzeit und man merkt, dass hier jeder für den anderen da ist. Außerdem macht es großen Spaß, mit den Jungs auf und neben dem Platz zusammenzuarbeiten. Dieses Miteinander zeichnet den Verein aus und ist einer der Gründe, warum ich mich hier so wohlfühle.
Du hast schon in der Regionalliga gespielt, später auch Oberliga. Sollte ein höherklassiges Angebot kommen, wäre ein Wechsel für dich interessant?
Nein, ein Wechsel ist für mich derzeit kein Thema – unabhängig davon, welcher Verein anfragen würde. Ich fühle mich bei Meteor sehr wohl, identifiziere mich mit dem Verein und konzentriere mich voll auf unsere gemeinsamen Ziele. Deshalb denke ich aktuell nicht über einen Vereinswechsel nach.
Du bist durch deine langjährigen Erfahrungen im Berliner Fußball schon ein Kenner geworden. Natürlich auch in Brandenburg. Was macht den Berliner Fußball so besonders?
Berlin hat eine enorme Vielfalt. Es gibt viele Vereine mit unterschiedlichen Kulturen und Hintergründen, was den Fußball hier besonders interessant macht. Die Spiele sind oft sehr intensiv, weil sich viele Spieler untereinander kennen und es zahlreiche Derbys gibt. Hinzu kommt die große Anzahl talentierter Fußballer, die in Berlin ausgebildet werden. Diese Mischung macht den Berliner Fußball einzigartig.
Solltest du bleiben, schafft ihr den Klassenerhalt?
Davon bin ich überzeugt. Wir haben die nötige Qualität und vor allem den Charakter, um unser Ziel zu erreichen. Entscheidend wird sein, dass wir als Mannschaft geschlossen auftreten und in den wichtigen Spielen die erforderlichen Punkte holen. Wenn wir unser Potenzial abrufen, bin ich zuversichtlich, dass wir den Klassenerhalt schaffen.
Welche Medien erreichen die Spieler heute?
Social Media spielt heutzutage die größte Rolle. Vor allem Instagram und WhatsApp sind die Kanäle, über die die meisten Spieler Informationen erhalten und miteinander kommunizieren. Gleichzeitig haben Plattformen wie FuPa weiterhin einen hohen Stellenwert, weil dort viele den Amateurfußball verfolgen und sich über aktuelle Entwicklungen informieren.
Wer war dein wichtigster Trainer außer Demircan Dikmen?
Im Laufe meiner Karriere hatte ich einige Trainer, von denen ich viel lernen konnte. Besonders wichtig waren für mich diejenigen, die mir Vertrauen geschenkt und mich sowohl sportlich als auch menschlich weiterentwickelt haben. Wenn ich einen Trainer hervorheben müsste, dann wäre das Hans Örtwig. Er hat mich in jungen Jahren besonders geprägt und einen wichtigen Anteil an meiner Entwicklung als Fußballer und Mensch.
Dein Bruder hat mit den Füchsen den Aufstieg in die Oberliga geschafft. Warum spielst du nicht bei den Füchsen?
Zunächst einmal freue ich mich sehr für meinen Bruder und die gesamte Mannschaft. Glückwunsch an meinen alten Verein Füchse. Der Aufstieg ist ein großer Erfolg und absolut verdient. Dennoch geht jeder irgendwo seinen eigenen Weg, das ist auch gut so. Ich fühle mich bei Meteor sehr wohl, habe hier meine Aufgaben und Ziele und identifiziere mich mit dem Verein. Sanel hat das Gleiche bei den Füchsen. Deshalb war ein Wechsel zu den Füchsen für mich bislang kein Thema.