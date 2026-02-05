Warum Sparta Bilk mit Zuversicht ins neue Jahr gestartet ist

Bilk geht verstärkt ins neue Jahr. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Mit Schwerstarbeit hat für die Fußballer DJK Sparta Bilk das Pflichtspieljahr 2026 in der Bezirksliga begonnen. Nichts anderes war der hart erkämpfte 2:1-Heimsieg über den TV Kalkum-Wittlaer für die Mannschaft von Jörn Heimann zum Rückrundenstart. Die abstiegsbedrohten Gäste machten dem Favoriten rund eine Stunde lang das Leben extrem schwer.

„Sie haben hinten sehr kompakt gestanden und auf Fehler gelauert, die wir dann leider auch gemacht haben“, konstatierte Bilks Trainer. Im ersten Abschnitt bewahrte Torhüter Dario Ljubic seine Vorderleute in zwei Szenen noch vor Schlimmerem. Gegen den von Julius Schwalbach geschossenen Foulelfmeter war dann aber auch der 29-Jährige machtlos (55.).

Dass der Tabellenvierte aus Bilk am Ende noch den Kopf aus der Schlinge zog, war auf eine neue Stärke zurückzuführen. „Wir konnten endlich einmal zeigen, dass wir in dieser Saison einen breiteren Kader im Vergleich zum Vorjahr haben“, meinte Heimann. Der 45-Jährige konnte sich am Freitag den Luxus erlauben, im Verlauf der Partie mit Akteuren wie Ex-Profi Alon Abelski, Patrick Percoco, Tim Tiefenthal oder Zugang Daiki Hara nachzulegen. Alles Spieler, die in ihrer Laufbahn schon mindestens in der Oberliga am Ball waren.

Tatsächlich wurde das Angriffsspiel mit den frischen Kräften variabler und durchschlagskräftiger. „Joker“ Tiefenthal stach kurz nach seiner Einwechslung (60.) binnen zehn Minuten gleich zweimal (67., 76.) und drehte den Spieß im Alleingang um. „Für ihn hat es mich besonders gefreut. Wir hatten in den Tagen zuvor einige Gespräche geführt, weil Tim zuletzt irgendwie die Seuche am Fuß hatte. Dass er nun auch im Spiel die Qualitäten zeigen konnte, die er im Training immer demonstriert, ist schön“, äußerte sich Heimann über den Offensivmann, der am Donnerstag seinen 31. Geburtstag feiert.

Schon ein paar Lenze mehr auf dem Buckel hat der Mann, mit dem der Coach am Freitag seine letzte Wechseloption ausübte. Völlig überraschend gab Roman Nahimi sein Blitz-Comeback. Der 37 Jahre alte Abwehrchef hatte Ende des letzten Jahres ein Karriereende nicht ausgeschlossen. Doch Nahimi, der kürzlich zum dritten Mal Vater wurde, ist wieder da. „Er stand am Donnerstag plötzlich auf dem Trainingsplatz und hat mich gefragt, was mit Freitag sei“, schilderte Heimann.

Der Trainer nahm das Angebot dankend an und berief den Routinier ins Aufgebot, auch weil dessen aus Speldorf verpflichteter Vertreter Baris Atas noch keine Spielberechtigung hatte. Dass Nahimi vor der Partie zunächst noch die Kinder ins Bett brachte und daher verspätet auf der Anlage erschien, nahm Heimann billigend in Kauf. „Roman kann man mit seiner Statur und Kopfballstärke immer reinwerfen, egal ob es darum geht, eine knappe Führung zu verteidigen, oder einen Rückstand aufzuholen

