"Warum sollten wir nicht gewinnen?"

Gelingt Underdog Langendreer 04 gegen Landesligist TuS Harpen die Sensation? – Foto: Thorsten Wiethege

Heute Abend um 19:30 Uhr steht im Bochumer Kreispokal das Viertelfinale zwischen dem SV Langendreer 04 und dem TuS Harpen an. Während Langendreer aktuell in der Kreisliga A spielt, geht Harpen als Landesligist in die Partie und damit als klarer Favorit. Parallel findet das zweite Viertelfinale zwischen Ruhrtal Witten und Günnigfeld statt. Der Sieger dieser Begegnung trifft im Halbfinale auf Concordia Wiemelhausen.

Hallo Dirk, wie blickst du persönlich auf das heutige Viertelfinale gegen den TuS Harpen und welche Bedeutung hat dieser Wettbewerb aktuell für den Verein? Ich bin natürlich etwas gespannt auf das Spiel. Man spielt als Kreisligist ja nicht so oft ein Viertelfinale. Gut ist, dass wir klar Außenseiter sind und die Rollen gegen einen Landesligisten klar verteilt sind. Für den Verein ist es in dieser Saison ein bisheriges Highlight.

Da dein Wechsel im kommenden Sommer bereits feststeht: Wie wichtig ist es für dich, dich mit einem Erfolgserlebnis wie dem Erreichen des Halbfinals von den Fans und der Mannschaft zu verabschieden? Das wäre natürlich ein gutes Gefühl, aber wir haben mit der jungen Mannschaft schon viel mehr erreicht als uns zugetraut wurde. Daher ist es auch so schon ein gutes Abschneiden.

Der SV Langendreer 04 trifft heute auf einen ambitionierten Gegner (TuS Harpen ist Landesligist). Worauf wird es taktisch am meisten ankommen, um die nächste Runde zu erreichen? Zuerst einmal darauf, dass die Spieler keine Angst vor dem Gegner haben sollten. Respekt ist angebracht, aber es ist halt nur ein Spiel und da kann alles passieren. Taktisch werden wir mal sehen, wie wir es angehen, da überlegen Justin Golombeck und ich uns bestimmt noch was. 😉

Inwieweit beeinflusst die Gewissheit über deinen Abschied die tägliche Arbeit mit der Mannschaft in der aktuellen Phase der Saison?

Das ist für uns gar kein Thema. Wir arbeiten weiter voll fokussiert und die Mannschaft steht weiterhin hinter mir und zieht voll mit. Wir haben auch weiterhin ein gemeinsames Ziel, auf das wir hinarbeiten.

Der Kreispokal hat oft eigene Gesetze – welche Qualitäten muss das Team heute Abend über die 90 Minuten hinaus zeigen, um gegen Harpen zu bestehen?

Wie ich eingangs schon erwähnt habe, müssen wir zwar Respekt haben, sollten uns aber auf unsere Tugenden aus der Hinrunde berufen und couragiert und als eine Einheit auftreten. Dann wird es jeder Gegner schwer haben.

Jetzt mal salopp gefragt: Denkst du, dass ihr Harpen schlagen könnt? Oder sogar den Titel holen könnt?

Das Viertelfinale ist nur ein Spiel und da kann alles passieren. Warum sollten wir nicht gewinnen? Es wird schwer, aber im Pokal ist alles möglich. Wir sind halt krasser Außenseiter und manchmal wachsen diese über sich hinaus.

Wenn du auf deine Zeit bei Langendreer 04 zurückblickst: Welchen Stellenwert hätte ein möglicher Pokalsieg zum Abschluss deiner Amtszeit für dich persönlich?

Das wäre für mich persönlich der krönende Abschluss einer sehr schönen und auch erfolgreichen Arbeit in Langendreer. Aber auch so glaube ich, dass Justin und ich in den zurückliegenden zwei Jahren schon etwas aufgebaut haben und vielleicht den Grundstein für eine gute Zukunft für Langendreer 04 gelegt haben.



Die Rollen vor dem Viertelfinale sind klar verteilt: Landesligist TuS Harpen reist als Favorit zum Kreisligisten SV Langendreer 04. Doch im Pokal gelten bekanntlich eigene Gesetze. Mit Mut, Geschlossenheit und dem Glauben an die eigene Chance will Langendreer versuchen, für eine Überraschung zu sorgen und den Einzug ins Halbfinale perfekt zu machen.