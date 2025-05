Kai Schusters und der FC Hennef ist am Freitagabend gegen den SSV Merten zum punkten verdammt. – Foto: Boris Hempel

"Warum sollte es kein zweites Mal klappen?" – Hennef glaubt an Coup Drei U19-Spieler und ein Rückkehrer beim FC Hennef – Volkan Ballicalioglu supendiert +++ SSV Merten mit Personalisorgen Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga FC Hennef 05 SSV Merten

Wenn am Freitagabend der FC Hennef 05 den SSV Merten empfängt, treffen zwei Teams mit völlig unterschiedlichen Zielsetzungen aufeinander – und doch verbindet sie mehr, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Während die Gastgeber mit dem Rücken zur Wand gegen um den Klassenerhalt kämpfen, will Merten seine Position als Tabellenzweiter festigen. Trotz klarer Favoritenrolle sieht Trainer Bünyamin Kilic sein Team in der Rolle des Herausforderers – die Personalsituation ist angespannt wie selten zuvor.

Fußhöller: "Jetzt müssen die Dinger einfach reingehen" Nach dem 1:1 gegen Schlusslicht Schafhausen war die Stimmung beim FC Hennef gedrückt. Sportchef Frank Fußhöller lobte zwar Einstellung und Moral seines Teams, sparte aber nicht mit Kritik an der Chancenverwertung: "Das 1:1 gegen Schafhausen war definitiv zu wenig. Wir erspielen uns Chance um Chance und bringen wie schon in den letzten Wochen den Ball einfach nicht im Tor unter. Nichtsdestotrotz bin ich mit dem Auftritt der Truppe zufrieden – was Leidenschaft, Wille, Einsatzbereitschaft angeht."

Mit dem Heimspiel gegen Merten wartet nun ein „dickes Brett“. Doch Hoffnung schöpft man beim Gastgeber auch aus dem Hinspiel: Damals gewann Hennef auswärts überraschend mit 2:1. "Im Hinspiel haben wir schon alles reingehauen und in die Waagschale geworfen. Die Mertener sind damals mit unserer Spielweise nicht zurechtgekommen. Warum sollte uns das kein zweites Mal gelingen?", fragt Fußhöller rhetorisch – und verweist auf die frische Energie im Kader: "Zum einen ziehen alle Jungs voll mit, zum anderen sind mit Leon Rosic, Ata Rznic und Akeem Bouakran drei U19-Spieler zum Kader hinzugestoßen. Außerdem ist Ole Lichter aus den USA zurück und wird uns bis Saisonende zur Verfügung stehen.“ Ballicalioglu nicht mehr Teil der Mannschaft