Am Sonntag treffen mit Fortuna Köln II und dem SSV Merten zwei Teams aufeinander, die nach drei Spieltagen punktgleich im oberen Tabellenfeld stehen. Die Fortuna-Reserve reist mit dem Selbstvertrauen eines klaren 4:0-Sieges in Hennef an, während Merten zuletzt den Regionalliga-Absteiger Hohkeppel bezwang. Beide Mannschaften haben bereits bewiesen, dass sie auch mit Top-Teams mithalten können. Merten reist mit den ein oder anderen personellen Problemen in den Jean-Löring-Sportpark, peilt aber die nächsten drei Punkte an.

"Merten ist für mich in dieser Saison erneut ein Team für die Top fünf. Spieler wie Jerome Propheter oder Hamza Salman sind für diese Liga oberstes Regal. Sie haben ja nicht grundlos am letzten Spieltag Hohkeppel besiegt", lobt Stefan Kleefisch, Teammanager der Kölner U23, die Gäste. "Für uns wird das erneut eine spannende Bewährungsprobe. Letzte Saison haben wir 0:2 und 2:4 verloren. Nach unserem guten Start mit zwei Siegen aus drei Partien können wir befreit aufspielen. Wir haben Vichttal zu Hause ernsthaft gefordert, warum soll uns das nicht auch gegen Merten gelingen", erklärt Kleefisch weiter.

Mertens Trainer Bünyamin Kilic blickt optimistisch auf die Partie, hat die engen Spielverläufe der vergangenen Partien aber noch nicht vergessen „Mit sechs Punkten aus drei Spielen sind wir zufrieden. Die absolut unnötige Niederlage gegen Königsdorf am zweiten Spieltag hatte uns noch bis zum Hohkeppel-Spiel beschäftigt. Diese Punktverluste setzten uns schon ein wenig unter Druck, denn eine Niederlage gegen Hohkeppel, was nicht überraschend wäre, hätte den Saisonstart schon in den Sand gesetzt. So eine Konstellation schwirrt natürlich auch in den Köpfen der Spieler, umso höher ist der Sieg gegen Hohkeppel anzusehen.“

Kilic: "Es kann jeder jeden schlagen"

Besonders für seine jungen Spieler habe das Erfolgserlebnis große Bedeutung gehabt, betont Kilic: „Gerade für die Youngstars – Adrian Engels, Eliot Albert, Luke Schäfer, Shahin Biniaz , Monir Hassan oder Berat Kocatepe – war dieser Sieg ein starker Entwicklungsschritt. Wie man sieht, kann jeder jeden schlagen. Dementsprechend bleiben wir trotz dieses Ausrufezeichens auf dem Teppich und demütig und fokussieren uns ganz nach dem Motto ‘nach dem Spiel ist vor dem Spiel’ auf Fortuna Köln auswärts, die auch super in die Saison gestartet sind.“

Die Qualitäten des Gegners hat Kilic genau im Blick, den Fortuna II sei "keine typische U23", sondern gespickt mit erfahrenen Kickern aus der Regionalliga. "Mario Weber, Joran Sobiech und Gjorgji Antoski bringen bereits höherklassige Erfahrung mit. Mit Paczulla und Giambra haben sie Stammspieler aus Königsdorf, Camara aus Porz und Issifou aus Hürth mit Mittelrheinliga-Erfahrung gelotst und dadurch die Qualität in der ersten Elf hochgeschraubt. Hinzu kommen immer Spieler aus der Ersten, wie am Wochenende Top-Regionalliga-Torwart Theißen. Gepaart mit ihren starken Talenten ist die Fortuna ein ernsthafter Kandidat für die Top fünf", warnt der 38-Jährige vor dem kommenden Gegner.

Personell geht Merten mit dem ein oder anderen Wehwehchen in das Spiel. „Mo Rabia musste gegen Hohkeppel verletzt ausgewechselt werden, Kenny Oelbaum war krank und Samir Malaab fehlte aufgrund einer Verletzung gegen Königsdorf genauso wie Kenan Akalp und Max Decker, die noch einige Wochen fehlen werden. Eliot Albert, Michael Okoroafor und Jerome Propheter spielten gegen Hohkeppel angeschlagen und wir hoffen, dass es bis zum Spiel gegen Fortuna Köln reichen wird. Ansonsten sind wir zu einigen Umstellungen angewiesen", blickt Kilic auf die angespannte Verletztenlage.