Warum Solingen 03 in der Oberliga sofort überraschen kann

Solingen 03 im Fokus. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 wird in der kommenden Saison erstmals in der Oberliga Niederrhein antreten. Schon dieser Satz beschreibt eine historische Entwicklung, doch er erzählt längst nicht die ganze Geschichte. Denn 03 kommt nicht als gewöhnlicher Aufsteiger in die Liga. Der Meister der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, hat die vergangene Saison souverän geprägt, früh die Tabellenführung übernommen und am Ende den Durchmarsch geschafft.

Die Oberliga Niederrhein wird in der kommenden Saison unfassbar stark besetzt sein. Durch die Absteiger aus der Regionalliga West, etablierte Oberliga-Spitzenteams und ambitionierte Vereine entsteht eine Dichte, die den Wettbewerb besonders anspruchsvoll macht - mehr dazu hier . Trotzdem wäre es keine große Überraschung, wenn Solingen 03 als Aufsteiger nicht nur um den Klassenerhalt spielt, sondern früh in einer stabilen Tabellenregion auftaucht.

Bemerkenswert ist dabei vor allem, wie konsequent der Verein nun den nächsten Schritt vorbereitet. Solingen-Wald muss seinen Aufstiegskader nicht neu bauen, sondern kann ihn gezielt verstärken. Genau darin liegt ein Vorteil gegenüber manchem großen Namen der neuen Oberliga-Saison. Die Regionalliga-Absteiger wie der Wuppertaler SV oder Fortuna Düsseldorf II bringen zwar viel Strahlkraft mit, stehen aber jeweils vor unterschiedlichen Umbrüchen. Solingen 03 dagegen kann auf einer funktionierenden Mannschaft aufbauen.

Ali Can Ilbay kommt vom Lokalrivalen DV Solingen und bringt fast 300 Oberliga-Spiele, 30 Einsätze in der Regionalliga West sowie neun Tore und zehn Vorlagen aus der abgelaufenen Saison mit. Für einen Aufsteiger ist das ein Coup. Marko Stojanović kommt vom Wuppertaler SV und bringt als langjähriger Regionalligaspieler mit Stationen wie Fortuna Köln, SC Wiedenbrück und 1. FC Bocholt enorme Erfahrung in die Defensive.

Der bisherige Transfersommer spricht jedenfalls für den Aufsteiger. In der Masse wirken die bislang vorgestellten Zugänge schon jetzt wie eines der stärksten Pakete aller Oberliga-Klubs - natürlich unter dem Vorbehalt, dass noch nicht jeder Verein seine Kaderplanung weitgehend öffentlich gemacht hat. Solingen-Wald hat aber bereits Qualität, Erfahrung und Perspektive kombiniert.

Dazu kommt Markus Pazurek, der vom Ahrweiler BC wechselt und einem Kader sofort Stabilität, Führungsqualität und Erfahrung geben kann. Ebenfalls aus Ahrweiler kommt Thomas Idel, der dort mit 23 Toren und 18 Vorlagen Meister der Rheinlandliga wurde und offensiv eine Qualität mitbringt, die in der Oberliga gefragt sein wird. Max Wilschrey ist ein ausgebuffter Oberliga-Torjäger, der ganz neu an den Niederrhein kommt, während Samuel Bockelkamp als junger Torhüter mit Perspektive eingeplant ist.

Auch strukturell stellt sich 03 breiter auf. Dominik Lortz bringt als Spielanalyst, Scout und Netzwerker Erfahrung aus Stationen bei ETB Schwarz-Weiß Essen, SSVg Velbert und TVD Velbert mit. Das ist kein Transfer für die Startelf, aber ein wichtiger Baustein für Professionalisierung, die der Verein im Hintergrund vorantreibt. Denn nicht nur auf den Platz will der Klub um Sportchef Peter Resvanis wachsen, auch infrastrukturell soll in den kommenden Jahren eine Menge passieren.

Regionalliga-Traum bleibt mittelfristig

Natürlich wird in Solingen niemand seriös behaupten, dass der Aufsteiger sofort durch die Oberliga marschieren müsse. Dafür ist die Liga zu stark, dafür sind die Namen zu groß. Aber mittelfristig träumt der Verein von der Regionalliga West - und die bisherige Entwicklung zeigt, dass diese Ambition nicht aus der Luft gegriffen ist.

Entscheidend wird sein, wie schnell die neuen Spieler in die bestehende Struktur integriert werden. Denn die Stärke von Solingen 03 lag zuletzt nicht nur in individueller Qualität, sondern auch in Identifikation, Zusammenhalt und einem klaren sportlichen Plan. Wenn genau diese Basis erhalten bleibt und die Zugänge die Mannschaft tatsächlich auf den entscheidenden Positionen anheben, kann 03 zu einem der spannendsten Aufsteiger der vergangenen Jahre werden.

Der Vorteil liegt auf der Hand: Solingen-Wald muss nicht bei null anfangen. Der Verein verstärkt gezielt eine Mannschaft, die bereits bewiesen hat, dass sie gewinnen kann. Während andere Klubs erst ihre neue Ordnung finden müssen, geht 03 mit Rückenwind, klarer Struktur und wachsender Qualität in die Vorbereitung.

Deshalb gilt: Solingen-Wald 03 ist in der kommenden Oberliga-Saison kein gewöhnlicher Neuling. Der Klassenerhalt wird das erste Ziel bleiben müssen. Doch sollte der Aufsteiger früh stabil auftreten, wäre auch eine Rolle im oberen Tabellenbereich keine Sensation mehr - sondern die logische Fortsetzung einer bemerkenswerten Entwicklung.

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