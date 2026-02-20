Warum Sinan Kurt seinen Wechsel zum FC Bayern München nicht bereut

Eine Sonderbehandlung gibt es nicht, auch nicht von den Gegenspielern. „Man merkt schon, dass die Gegner sich eher konzentrieren, das Zentrum dichtzuhalten. Aber dass irgendwer extra hart reingeht, passiert eigentlich nicht. Wenn mich jemand versucht, umzutreten, lasse ich mich halt fallen und bekomme den Freistoß.“ Doch auch im Video ist ersichtlich, wie sehr Kurt mit sich selbst im Reinen ist. „Ich bin froh darüber, zur Ruhe zu kommen. Ich spiele nur noch aus Spaß Fußball.“ Fußball sei sein Leben gewesen, dann irgendwann sein Beruf. „Von da an gab es nur noch Fußball. Es gab Tage, da wollte ich gar keinen Fußball mehr sehen. Deshalb bin ich jetzt froh, wie es ist. Ich war in vielen anderen Städten und Ländern, jetzt bin ich in der Heimat.“ Natürlich gäbe es Dinge, die er hätte besser machen können. Aber: „Man muss auch Fehler machen, um zu lernen. Ich bin froh, wie alles passiert ist. Es ist nicht so, dass ich denke: Das und das hätte ich anders machen müssen. Mit 18 oder 19 denkt man ganz anders als mit fast 30.“ Eine Sache sei aber gleich: „Im Training beim Abschlussspiel oder am Wochenende kann ich immer noch nicht verlieren“, sagt er lachend. „Es ist jetzt alles entspannter und bringt mich mehr zur Ruhe.“

Und das eine oder andere kann er nun auch beim MSV einbringen. Schließlich hat Kurt beim FC Bayern München einst unter Pep Guardiola trainiert und sein Bundesliga-Debüt gegeben. Als Barca-Fan sei er auch der Grund gewesen, warum er zum Rekordmeister gewechselt war. „Ich habe von ihm unglaublich viel gelernt. Die Zeit würde ich auf keinen Fall missen wollen.“