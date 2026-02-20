Warum Sinan Kurt seinen Wechsel zum FC Bayern München nicht bereut

Es war wohl der größte Transfer im Düsseldorfer Amateurfußball. Sinan Kurt wechselt von der Holzheimer SG zum MSV Düsseldorf. Das einstige Supertalent von Borussia Mönchengladbach, das schon früh für drei Millionen Euro Ablöse zum FC Bayern München gewechselt ist. Auf den zeitweise ganz Deutschland seine Augen gerichtet hat. Und der am Ende den großen Durchbruch in den Profifußball nicht geschafft hat. Mit 29 Jahren landete er dann beim ambitionierten Bezirksligisten aus der Landeshauptstadt und zeigt, welche Qualitäten in ihm stecken.
Zwölf Tore hat Kurt in 18 Einsätzen erzielt, sechs weitere aufgelegt. Der Offensivmann zeigt sich in bestechender Form und ist einer der Gründe, warum der MSV die Tabelle der Bezirksliga Gruppe 1 anführt. Vor dem anstehenden Top-Spiel gegen die SG Benrath-Hassels hat Kurt über seine Karriere im Video-Podcast „Treffpunkt Amateurfußball“ gesprochen. „Beide Mannschaften haben gute Kicker im Team. Das wird ein cooles Spiel“, glaubt der gebürtige Mönchengladbacher. Schon im Hinspiel, das in einem 1:1-Unentschieden endete, sei ein hohes Niveau gewesen: „Benrath wollte mitzocken, das hat uns vor Herausforderungen gestellt. Die waren echt gut.“
Kurt selbst kam über Kontakte zum MSV. So kam er gemeinsam mit Aram Abdelkarim von der Holzheimer SG nach Eller. Über ihn kam auch der Kontakt. „Wir wollten unbedingt weiter zusammenspielen“, erzählt er. Zudem kannten er und Abdelkarim auch noch Jannik Stevens und Drilon Istrefi aus Zeiten beim SV Straelen in der Regionalliga. „Wir sind eine coole Truppe. Wir haben viele erfahrene Spieler, das passt vom Vibe her ganz gut“, sagt er über das Team. „Es macht einfach Spaß, zu zocken.“
Eine Sonderbehandlung gibt es nicht, auch nicht von den Gegenspielern. „Man merkt schon, dass die Gegner sich eher konzentrieren, das Zentrum dichtzuhalten. Aber dass irgendwer extra hart reingeht, passiert eigentlich nicht. Wenn mich jemand versucht, umzutreten, lasse ich mich halt fallen und bekomme den Freistoß.“ Doch auch im Video ist ersichtlich, wie sehr Kurt mit sich selbst im Reinen ist. „Ich bin froh darüber, zur Ruhe zu kommen. Ich spiele nur noch aus Spaß Fußball.“ Fußball sei sein Leben gewesen, dann irgendwann sein Beruf. „Von da an gab es nur noch Fußball. Es gab Tage, da wollte ich gar keinen Fußball mehr sehen. Deshalb bin ich jetzt froh, wie es ist. Ich war in vielen anderen Städten und Ländern, jetzt bin ich in der Heimat.“ Natürlich gäbe es Dinge, die er hätte besser machen können. Aber: „Man muss auch Fehler machen, um zu lernen. Ich bin froh, wie alles passiert ist. Es ist nicht so, dass ich denke: Das und das hätte ich anders machen müssen. Mit 18 oder 19 denkt man ganz anders als mit fast 30.“ Eine Sache sei aber gleich: „Im Training beim Abschlussspiel oder am Wochenende kann ich immer noch nicht verlieren“, sagt er lachend. „Es ist jetzt alles entspannter und bringt mich mehr zur Ruhe.“
Und das eine oder andere kann er nun auch beim MSV einbringen. Schließlich hat Kurt beim FC Bayern München einst unter Pep Guardiola trainiert und sein Bundesliga-Debüt gegeben. Als Barca-Fan sei er auch der Grund gewesen, warum er zum Rekordmeister gewechselt war. „Ich habe von ihm unglaublich viel gelernt. Die Zeit würde ich auf keinen Fall missen wollen.“