Warum sich Dietmar Hirsch jetzt den ASV Süchteln wünscht

Es war eine Pflichtaufgabe für den MSV im gut gefüllten Grenzlandstadion in Rheydt. Gut 2.000 Zuschauer hatten sich zur Erstrunden-Begegnung im Niederrheinpokal zwischen Mennrath und Duisburg im weiten Rund eingefunden, rund die Hälfte drückte dabei den Gästen die Daumen. Die nahmen die Aufgabe an und zeigten einen souveränen Auftritt, an dessen Ende der klare 7:0-Erfolg und der Einzug in die zweite Pokalrunde stand.

Das Pokalspiel in voller Länge

Hirsch hat einen Wunsch

Die Woche geht für den MSV gleich emotional und intensiv weiter. Am Donnerstagabend steht im Duisburger UCI die Premiere des Aufstiegsfilms "Der Wahnsinn von der Wedau" an. Ein Jahr lang wurde der letztjährige Regionalligist mit der Kamera begleitet. Am Ende stand der Aufstieg in die 3. Liga fest. Die Reise hat Jörg Kaiser festgehalten und zu einem gut zweistündigen Film verarbeitet. "Wir freuen uns sehr auf den Film", erklärte Hirsch nach dem Spiel in Mennrath.

Und der 53-Jährige hat auch einen Wunsch für den Niederrheinpokal. Denn bevor um 19.02 Uhr die Leinwand im Fokus steht, gibt es um 18 Uhr noch die Auslosung der zweiten Pokalrunde in der Sportschule Wedau. Gefragt nach seinem Wunschgegner hat Hirsch einen klaren Favoriten: "Ich wünsche mir den ASV Süchteln. Das ist mein Heimatverein und ich habe gesehen, dass sie auch weitergekommen sind. Das ist mein Wunschlos", sagte er. Ob ihm sein Wunsch auch erfüllt wird, das liegt in der Hand der Losfee. Die Auslosung tickern wir für euch live.