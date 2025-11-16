Warum sich die SG Hamm/Eich vom Spielbetrieb abgemeldet hat

Hamm/Eich. Die Saison dauerte für sie nur ganze 16 Spiele – dann war endgültig Schicht im Schacht für die Fußballer der SG Hamm/Eich. Die Spielgemeinschaft zog am vergangenen Donnerstag ihre erste Mannschaft aus der Kreisklasse B Alzey-Worms zurück.

Ein schmerzhafter Entschluss: Denn immerhin verfolgten 200 bis 300 Zuschauer nicht selten die Heimspiele der Kombinierten, die alternierend in Hamm und Eich ihre Spiele austrugen. Und immerhin lief es in den ersten zehn Saisonspielen noch recht ordentlich, nahm die SG Hamm/Eich doch in diesem Zeitraum regelmäßig einen Platz in der oberen Tabellenhälfte ein. Doch in den letzten sieben Spielen ging es rasant bergab. Seit dem 20. September, dem 3:1-Heimsieg über FT/Alemannia 02 Worms, gelang ihnen kein Punktgewinn mehr: Die Folge: Viertletzter Platz – der erste offizielle Abstiegsrang. In der vergangenen Saison hatte die SG mit ihrem seinerzeit noch neuen Trainer Marco Blair immerhin die ab der Rückrunde gespielte sogenannte Aufstiegsrunde mit dem garantierten Klassenerhalt erreicht.

Bereits am 4. November, zwei Tage nach der 1:9-Pleite bei der Landesliga-Reserve des TuS Neuhausen, trat der Coach von seinem Amt zurück. „Ich war mit meinem Latein am Ende“, räumte der 48-Jährige ein, der mit einem Kader von lediglich 18 Mann in die Runde gestartet war, dem aber zuletzt nur sieben bis acht zuverlässige Kicker im Training zur Verfügung standen. „Verletzungsbedingt wurde die Spielerdecke immer dünner“, bedauerte er zudem das Fehlen wichtiger Führungsspieler. Hinzu kam: Marco Blair, Regina Kruse (Präsidentin SV Rheingold 08 Hamm) und Uwe Obentheuer (Erster Vorsitzender Germania Eich) beobachten mehrfach Disziplinlosigkeiten.

„Wir haben lange und gut überlegt, ob wir diesen Schritt des Rückzugs gehen“, erklärte Kruse. „Aber es war keine Besserung in Sicht, etwas retten zu können und für jedes Spiel, das abgesagt wird, ist auch eine Strafe fällig“, gab sie ebenfalls zu bedenken. Das sei natürlich für die treuen Spieler, die bedröppelt dreingeschaut hätten, ein Schock gewesen, so Kruse. „Aber es gab auch ein verständnisvolles Nicken für die Entscheidung“, beobachtete die Hammer Präsidentin ebenfalls.

„Wir haben viele intensive Gespräche mit der Mannschaft und dem Trainer geführt, teils auch in Kleingruppen“, schilderte Obentheuer nachdem nur noch ein „zuverlässiger Haufen von sieben bis acht Spielern geblieben war“. „Leider ist es uns nicht mehr gelungen, das Ruder herumzureißen“, bedauerte der Vorstandschef der Eicher. Da der Verein keine zweite Mannschaft am Start habe, habe sich auch das Auffüllen, geschweige das Weiterspielen einer Reserve in der B-Klasse erübrigt. Auch dieser Umstand sei laut Obentheuer also ebenfalls ein gewichtiger Grund für die Abmeldung der „Ersten“ aus dem Spielbetrieb gewesen.

Wie geht es nun weiter?

„Unser nächstes Ziel ist es, erstmal die Wunden zu lecken und die Gedanken zu sortieren“, sagte Obentheuer. Und Regina Kruse kündigte ein weiteres Gespräch mit dieser Zeitung in ein bis zwei Wochen an. Dann wird wohl auch die Entscheidung von Klassenleiterin Carmen Dehm vorliegen, wie die Abmeldung sportlich zu werten ist. Falls ein Neubeginn für die nächste Saison geplant ist, wird der in der C-Klasse sein, erwarten Kruse und Obentheuer unisono. Für eine SG Hamm/Eich, die seit 2022 erfolgreich als Spielgemeinschaft existierte - bis jetzt.





