Warum sich die SF Schliengen von Trainer Andres getrennt haben

Sportlich läuft es bei den Sportfreunden Schliengen. Nach 18 Spieltagen steht die Mannschaft auf Rang sieben im gesicherten Mittelfeld der Bezirksliga. Zwar dürften Schliengens Fußballer ganz oben nicht mehr eingreifen können, doch werden sie ebenso wenig Gefahr laufen, noch in den Abstiegskampf zu geraten. Seit dem Aufstieg 2022 haben sich die Sportfreunde im Bezirksoberhaus etabliert, belegten die Ränge sieben und vier. Im vergangenen Jahr wurde der neue Kunstrasenplatz eingeweiht.

Also alles prima? Mitnichten. Vergangene Woche verkündete der Club die Trennung von Trainer Jürgen Andres. Auch Co-Trainer Kevin Zeller, der in der Winterpause dazugestoßen war, musste gehen. Andres hatte erst vor der Saison die Nachfolge von Alexander Schöpflin angetreten, wobei ihm ein schneller und nahtloser Übergang gelang. Hörte man sich nun in der Bezirksliga bei Coaches oder Spielern um, war die Verwunderung über Schliengens Trainerwechsel groß. War die überraschende 0:1-Niederlage gegen das bis dahin sieglose Schlusslicht FC Hochrhein der Auslöser?