Warum sich die Reserve des VfB 03 Hilden auflöste

Für den VfB 03 Hilden war 2025 ein Jahr mit Höhen und Tiefen. Dabei gingen die Hildener Fußballer nach den Erfolgen der Vorjahre selbstbewusst in die Saison 2024/25. 2021/22 und 2022/23 holte das Oberliga-Team jeweils den Vizetitel, träumte zwischenzeitlich sogar vom Aufstieg in die Regionalliga und beendete die folgende Meisterschaftsrunde im Sommer 2024 auf Rang sechs.

Nicht minder stark verkaufte sich in dieser Zeit die Reserve des Traditionsklubs. Nach Platz sechs in der Spielzeit 2021/22 feierte die Mannschaft in den Saisons 2022/23 mit vier Punkten Rückstand hinter dem Ersten FC Büderich sowie 2023/24 mit elf Zählern hinter dem Klassenprimus 1. FC Monheim jeweils die Vizemeisterschaft. Gute Voraussetzungen also, um auch in 2025 in beiden Ligen vorne mitzumischen. Zumal die Konkurrenz den VfB 03 um die personellen Voraussetzungen beneidete. Denn die erste Mannschaft profitierte vom guten Unterbau in der Landesliga, die Zweite hingegen erfuhr eine Verstärkung, wenn Akteure aus dem Oberliga-Kader nach Verletzung, Krankheit oder Urlaub in der Reserve Spielpraxis sammeln sollten. Eine Win-win-Situation, wie es heutzutage heißt.

In der Reserve rumorte es, zumal die Klub-Verantwortlichen erst im Mai und damit in der Endphase der Saison die schlechte Kunde offen kommunizierten. Rückblickend gab es die ersten Anzeichen wohl schon im März. Wenige Tage nach der offiziellen Mitteilung wollte der Großteil der Spieler noch weitermachen, einige Tage und eine Diskussion im Mannschaftskreis später wandelte sich jedoch das Blatt.

Die Ambitionen des VfB 03 bekamen jedoch einen Dämpfer, als der Rückzug von drei großen Sponsoren feststand. „Wir sind nicht zahlungsunfähig, aber wir müssen die Bezüge für die neue Saison reduzieren“, teilte Maximilian Kulesza seinerzeit mit und nannte mit Blick auf den damaligen Etat von 260.000 Euro auch die Größenordnung: „Wir müssen den Etat um 40.000 Euro reduzieren.“ Auswirkungen hatte das vor allem auf die Reserve. „Für ein Landesliga-Team sind die Kaderkosten absolut in Ordnung, für eine zweite Mannschaft im Verein ist es aber ein Brett“, sagte der Vorsitzende, der zwischenzeitlich sogar einen kompletten Rückzug der Zweiten in den Raum stellte.

Fast 20 Spieler gingen

Kapitän Kai Stanzick sprach von einem Domino-Effekt: „Geld war nicht das Problem. Wir hätten auch ohne gespielt. Wenn der Erste sagt, ich mache es nicht, entsteht aber so eine Welle. Das Team, so wie es jetzt ist, spielt nicht mehr so zusammen. Und wenn viele Externe kommen, dann ist es nicht mehr das, was die Zweite ausgezeichnet hat. Die Zweite war oft ein Sprungbrett Richtung erste Mannschaft. In Bezug auf die Erste ist das sehr schade.“ Am Ende waren es dann fast 20 Spieler, die den VfB 03 verließen. Zu den ersten, die persönliche Konsequenzen zogen, zählte Jan Tkacik, der zunächst zum A-Kreisligisten SC Unterbach wechselte, dann aber bereits Ende August beim Landesliga-Aufsteiger TSV Solingen anheuerte. Dort stehen in 15 Begegnungen sieben Tore und acht Assists in seiner Statistik. Aktuell belegt das Team Rang vier in der Tabelle. In der Mannschaft zählt übrigens auch der Ex-Hildener Tim Schwarz zu den Stammkräften.

Vom Hildener Personalkarussel profitierte vor allem Sparta Bilk. Dem Bezirksligisten schloss sich das Quintett Tim Tiefenthal, Gianluca de Meo, Moritz Holz, Paul Hoffmeister und Hendrik Schnittert an. Nach der Hinrunde auf Platz vier stehend, können sie sich mit sechs Punkten Rückstand auf den aufstiegsberechtigten Zweiten SG Benrath noch Landesliga-Chancen ausrechnen. Hendrik Schnittert zählt zu den Stammkräften im Team, kommt bislang in 16 Partien auf acht Tore und 15 Assists. Der oberliga-erfahrene Tim Tiefenthal vermeldet drei Toren in 14 Begegnungen. Regelmäßig zum Einsatz kommt auch Gianluca de Meo (14 Spiele).

Derweil machte Till Arne Consilius einen großen Schritt in die Kreisliga A zurück, reiht dort allerdings mit dem SC Unterbach einen Erfolg an den anderen. Trainer des SCU ist Axel Bellinghausen, Ex-Profi bei Fortuna Düsseldorf, der mit seinem Team an der Tabellenspitze überwintert. 14 Tore und drei Assists trug Consilius in 15 Begegnungen zum Gipfelsturm bei.

Und wie sieht es in der Zwischenzeit beim VfB 03 aus? Von einem kompletten Rückzug der Reserve aus der Landesliga nahm der Vorstand Abstand. Für Toni Molina zog das eine Menge Arbeit nach sich, denn der Sportliche Leiter lud zwangsläufig zu einem „Spieler-Casting“ ein, um den fast gänzlich leeren Kader neu zu füllen. Der bisherige Chefcoach und B-Lizenz-Inhaber Philipp Schütz wechselte als Co-Trainer ins Oberliga-Team. Sein Nachfolger ist der bisherige Co-Trainer Koray Sakacali, der mit der neuformierten Mannschaftin der Landesliga einen schweren Stand hat.

In bislang 16 Begegnungen kassierte die Reserve in der aktuellen Saison zwölf Niederlagen, holte ein Unentschieden gegen den SC Union Nettetal und feierte drei Siege – über den SSV Bergisch Born (3:1), der Rang 15 belegt, den Siebten FC Kosova (3:0) und beim Achten SC Viktoria Mennrath (3:2). In der 18er-Gruppe steht mit dem TVD Velbert, der seine Mannschaft zurückzog, bereits einer von vier sicheren Absteigern fest. Mit jetzt zehn Punkten nimmt die VfB 03-Reserve Rang 17 ein und hat neun Punkte Rückstand auf die DJK Neuss-Gnadental, die aktuell den möglichen Relegationsplatz inne hat.

Toni Molina gab beim VfB 03 übrigens sein Amt als Sportlicher Leiter Anfang Oktober auf und kehrte als Trainer zum SC Wacker Obercastrop zurück, will den Westfalenligisten zum Klassenerhalt führen. Sein Nachfolger in Hilden ist mit Manuel Schulz ein Urgestein des VfB 03, zuvor Co-Trainer der ersten Mannschaft und jetzt als Sportlicher Leiter für die Erste, Zweite und die A-Junioren zuständig. Ein drittes Team gibt es nicht, denn das zog der Klub wegen personeller Engpässe in der Zwischenzeit vom Spielbetrieb in der Gruppe 2 der Düsseldorfer Kreisliga B zurück.