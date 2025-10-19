Warum sich die DJK Gnadental stabilisiert hat

Die ersten Wochen der neuen Spielzeit in der Landesliga waren für die DJK Gnadental alles andere als vergnügungssteuerpflichtig. Der Aufsteiger legte mit zwei 0:5-Pleiten daheim gegen Nettetal und in Amern zwei heftige Bauchlandungen an, die schon das Schlimmste befürchten ließen. Doch mittlerweile hat es Trainer Sebastian Michalsky geschafft, dass seine Mannschaft in der neuen Umgebung konkurrenzfähig ist. Mit zwölf Punkten steht sie oberhalb der Abstiegsränge. Vor dem nächsten Heimspiel gegen den 1. FC Wülfrath können die Gnadentaler darauf verweisen, dass es gerade auf eigener Anlage gut läuft. Am Sonntag (15.30 Uhr) soll der vierte Heimsieg in Folge gelingen.

Dass sich die Gnadentaler mittlerweile in der Landesliga stabilisiert haben, hat mehrere Gründe. Eine Erkenntnis aus den beiden heftigen Auftaktpleiten war, dass die DJK-Spieler nicht zu wenig individuelle Qualität auf den Platz brachten, sondern dass es ihnen an geistiger Schnelligkeit fehlte. „Vier der zehn Tore, die wir kassiert haben, sind nach Einwürfen gefallen. Da haben wir komplett gepennt“, erinnert sich Sebastian Michalsky, der in der Folge die Problematik ansprach und durch das gezielte Einbauen von Stresssituationen ins Training an ihre Behebung arbeiten ließ.

Eine weitere Maßnahme war, die Verteidigung in der letzten Reihe anzupassen, das Abwehrverhalten verstärkt zu trainieren. Auch eine Nachwirkung eines großen personellen Ärgernisses: Kurz vor Saisonbeginn hatte in Yousef El Boudihi nämlich der für die Defensive fest eingeplante Sommer-Königstransfer die Gnadentaler total überraschend verlassen. Dass er sich dem 1. FC Wülfrath als Vertragsspieler (früher Vertragsamateur) anschloss, will Michalsky vor dem direkten Aufeinandertreffen nicht groß aufhängen. „Ich äußere mich nicht zu Spielern, die nicht in Gnadental spielen“, sagt der DJK-Coach. Wobei es nicht überraschen würde, wenn die Personalie bei den Gastgebern für zusätzliche Motivation sorgen würde.

Als weiteren wichtigen Faktor auf dem Weg zu mehr Stabilität betrachtet Michalsky zudem Ex-Profi Ibrahima Traoré, der sich im Sommer überraschend dazu entschieden hatte, sich den Gnadentalern anzuschließen. Zu Beginn stand er wegen einer Verletzung nicht zur Verfügung, doch seit seiner Einwechslung am fünften Spieltag beim 1:0-Sieg daheim gegen den TVD Velbert gehört er fest zum Team. „Er hat großen Anteil am Turnaround. Schon vor seinem ersten Einsatz hatte er von außen Input gegeben und den Jungs klargemacht, dass in dieser Liga große Laufbereitschaft nötig ist, um zu bestehen“, erklärt Sebastian Michalsky und ergänzt: „Und seit er spielt, lebt er das auch auf dem Platz vor.“ So erinnert sich der Trainer an eine Szene beim 2:1-Heimsieg gegen Süchteln, als Traoré in der 80. Minute einen Ball weggrätscht hat.

„Das hatte absolute Signalwirkung“, so der DJK-Trainer. Das gilt auch für Traorés Auftritt am Mittwochabend im Kreispokal beim A-Ligisten VfR Büttgen. Auch da war sich der gebürtige Franzose mit Wurzeln in Guinea nicht zu schade, vom Start weg für die Mannschaft zu arbeiten. Erst als er nach einer komplizierten ersten Hälfte, die mit einer knappen 1:0-Führung endete, nach der Pause mit einem Traumtor per Distanzschuss das 4:0 (58.) machte und damit zum letztlich doch noch überdeutlichen 7:0-Sieg beigetragen hatte, ließ er sich auswechseln. „Er hilft mir enorm, gibt gerade jüngeren Spielern auf dem Platz auch inhaltliche Tipps. Das sieht er als Teil seiner Aufgaben an. Er ist meine rechte Hand auf dem Platz“, erklärt Michalsky.

Michalsky: "Wir brauchen mehr Kontrolle"

Bei allen beeinflussbaren Faktoren auf dem Weg zu mehr Stabilität räumt der Gnadentaler Trainer aber ein, dass auch Glück eine Rolle gespielt hat. So lag seine Mannschaft nach den beiden deftigen Auftaktpleiten im folgenden Heimspiel gegen die SG Unterrath bereits 1:2 zurück, musste eine Rote Karte schlucken und geriet sogar noch 1:3 in Rückstand, obwohl auch die Gäste kurz zuvor durch einen Platzverweis dezimiert worden waren. Doch nach einem verwandelten Elfmeter durch Vojno Jesic drehten die Gastgeber die Partie noch und fuhren mit 4:3 den ersten Saisonsieg ein. „Danach haben die Jungs an sich geglaubt“, betont Michalsky.

Doch bei aller Freude über die Wende nach dem miesen Start sieht der Trainer noch viel Luft nach oben. Besonders wurmt es ihn, dass es seiner Mannschaft nicht gelang, in den beiden bisherigen Partien gegen schlechter platzierte Mannschaften die Chance zu nutzen, sich von ihnen abzusetzen. Beim TSV Solingen setzte es eine 1:3-Niederlage, am vergangenen Wochenende kehrten die Gnadentaler mit einem 1:2 vom SSV Bergisch Born zurück. „Da waren wir nicht dominant genug und haben uns auf einen Schlagabtausch eingelassen. In der Landesliga geht das zwar nicht so wie in der Bezirksliga, aber wir brauchen mehr Ballkontrolle. Das ist dann der nächste Schritt in unserer Entwicklung“, sagt Michalsky. Freilich er hätte er nichts dagegen, wenn er schon am Sonntag gegen Wülfrath gelänge.