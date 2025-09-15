Warum sich der Trainer des SC Herford trotz eines Sieges ärgert

Mit einem insgesamt ungefährdeten 3:1 (2:0)-Auswärtserfolg beim FC Lübbecke hat sich der SC Herford in der Landesliga nach der 1:2-Heimpleite gegen Heide Paderborn erfolgreich zurückgemeldet.

Vor allem in der ersten Halbzeit zeigte das Team von Trainer Tim Daseking eine sehr gute Leistung und hätte höher führen müssen als mit 2:0 durch die Tore von Markus Esko (25.) und Ilias Illig (34.). „Wir hatten zehn glasklare Chancen“, berichtete Daseking. Pech hatte vor allem Nico Bartling, der vor der Pause zweimal Aluminium traf und auch im zweiten Durchgang einen fulminanten Distanzschuss an die Latte setzte.

Immerhin erhöhte Bartling in der 66. Minute vorentscheidend auf 3:0, ehe er in der Nachspielzeit noch einmal in den Blickpunkt rückte. Nachdem er einen an Illig verursachten Foulelfmeter verschossen hatte und von Daseking ausgewechselt wurde, trat er frustriert die Eckfahne um und sah dafür die rote Karte. Die hatte der Schiedsrichter zuvor auch bereits zwei Lübbecker Spielern sowie FCL-Trainer Jens Mühlenweg (wegen Reklamierens) gezeigt.

„Das sind Undiszipliniertheiten, mit denen wir uns immer wieder selbst schwächen“, ärgerte sich Daseking über die Aktion, zumal der SCH den verschossenen Strafstoß in dieser Situation durchaus verschmerzen konnte. „Wir haben zwar in der zweiten Hälfte die Spielkontrolle ein Stück weit verloren, aber Lübbecke hatte trotzdem nur zwei Chancen“, berichtete Daseking. Eine davon nutzte Walad Houra zum 1:3 (74.).