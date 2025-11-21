Warum sich der SV Budberg über den GSV Moers ärgert

Am Freitag und Samstag steigen die Viertelfinals im Kreispokal Moers. Der SV Budberg schielt weiter auf den dritten Titel in Folge – doch Trainer Tim Wilke sieht seinem Besuch an alter Wirkungsstätte auch ein Stück weit frustriert entgegen. Beim TuS Xanten herrschen ganz andere Sorgen. Der Büdericher SV träumt vom nächsten großen Coup und kann Geschichte schreiben.
Wie so oft in den vergangenen Jahren nutzt der SV Budberg die laufende Kreispokal-Saison, um der zweiten Reihe Einsatzzeiten zu gewähren. Glanzmomente blieben beim Landesliga-Fünften entsprechend rar, im Achtelfinale in Lüttingen ging es sogar in die Verlängerung. Trotzdem ist das Team seit dem 18. November 2022 im Pokalwettbewerb ungeschlagen und hat weiterhin beste Chancen, nach zwei Finalsiegen gegen den SV Scherpenberg die erneute Titelverteidigung zu schaffen. Doch die Aufgabe am Samstagmittag (15 Uhr) beim GSV Moers könnte zu einem schwierigen Unterfangen werden.
Denn die Vorzeichen für die Rückkehr von Tim Wilke an seine alte Wirkungsstätte stehen mit Blick auf die angespannte Personallage kompliziert. „Ich bin enttäuscht vom GSV. Wir haben um eine Verlegung gebeten und sogar Termine im neuen Jahr angeboten. Somit müssen wir auf viele Jungs verzichten“, ärgert sich der Trainer, dessen eigene Anwesenheit wegen beruflicher Verpflichtungen noch fraglich ist.
Hinzu kommt, dass das Team nach Abpfiff samt Anhang zum lange geplanten Mannschaftsabend aufbricht. Wilke bleibt aber kämpferisch: „Wir werden der Mannschaft frische Kräfte zuführen und einige Jungs durchatmen lassen, um für die letzten drei Meisterschaftsspiele noch mal Anlauf zu nehmen. Trotz der Personalprobleme hauen wir alles raus“, sagt er und schiebt die Favoritenrolle den Gastgebern zu. Der GSV hat seinerseits die Chance, erstmals seit 2023 wieder ins Halbfinale einzuziehen. In der Vergangenheit lieferten sich der Tabellenelfte und der SVB zahlreiche packende, torreiche Duelle.
Der TuS Xanten stand derweil zuletzt 2022 unter den besten vier Teams, die Domstädter stecken nach der enttäuschenden 2:3-Niederlage in Dingden weiterhin tief im Bezirksliga-Abstiegskampf. Coach Marcel Zalewski hatte eine harte Trainingswoche angekündigt – und zog sie mit Runden- und Intervallläufen auch nahtlos durch. „Die Jungs haben erkannt, dass sie sich selbst zerlegt haben. Das Halbfinale wäre ein schöner Effekt“, sagt Zalewski.
Noch ist allerdings offen, ob die Partie gegen den VfL Repelen am Samstag (14 Uhr) wegen des angekündigten Bodenfrosts überhaupt stattfinden kann. Dass so oder so auf die Fürstenberg-Asche ausgewichen werden muss, gilt als wahrscheinlich. Der VfL liegt in der Bezirksliga, Gruppe 5, auf Rang acht.
Beim letzten verbliebenen A-Ligisten im Wettbewerb, dem Büdericher SV, wird der neue Coach Frank Griesdorn gegen den FC Neukirchen-Vluyn am Freitagabend (19.15 Uhr) noch als Zuschauer am Spielfeldrand stehen. Bis dahin führt Angreifer Sascha Ströter das Team als Interimstrainer – und das in der Liga bislang äußerst erfolgreich.
Nach den Überraschungssiegen gegen Asterlagen und Veen möchte der BSV nun auch den dritten, favorisierten Bezirksligisten ausschalten und das Pokal-Märchen unter Flutlicht weiterschreiben. „Auf unserem kleinen Ascheplatz wird es für jeden Gegner ungemütlich. Wir haben sie letztes Jahr schon geschlagen und wollen wieder mutig auftreten“, sagt Ströter. Der 33-Jährige lässt seine Fußballschuhe bis zur Übernahme von Griesdorn im Januar in der Tasche und konzentriert sich voll und ganz auf seinen Übergangsjob an der Seitenlinie.
Das vierte Viertelfinale bestreiten die Landesligisten SV Scherpenberg und 1. FC Lintfort am Samstag um 16.30 Uhr.