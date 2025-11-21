Warum sich der SV Budberg über den GSV Moers ärgert

Denn die Vorzeichen für die Rückkehr von Tim Wilke an seine alte Wirkungsstätte stehen mit Blick auf die angespannte Personallage kompliziert. „Ich bin enttäuscht vom GSV. Wir haben um eine Verlegung gebeten und sogar Termine im neuen Jahr angeboten. Somit müssen wir auf viele Jungs verzichten“, ärgert sich der Trainer, dessen eigene Anwesenheit wegen beruflicher Verpflichtungen noch fraglich ist.

Hinzu kommt, dass das Team nach Abpfiff samt Anhang zum lange geplanten Mannschaftsabend aufbricht. Wilke bleibt aber kämpferisch: „Wir werden der Mannschaft frische Kräfte zuführen und einige Jungs durchatmen lassen, um für die letzten drei Meisterschaftsspiele noch mal Anlauf zu nehmen. Trotz der Personalprobleme hauen wir alles raus“, sagt er und schiebt die Favoritenrolle den Gastgebern zu. Der GSV hat seinerseits die Chance, erstmals seit 2023 wieder ins Halbfinale einzuziehen. In der Vergangenheit lieferten sich der Tabellenelfte und der SVB zahlreiche packende, torreiche Duelle.

Anstoß in Xanten fraglich