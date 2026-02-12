 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Warum sich der FC Wegberg-Beeck von Albert Deuker getrennt hat

Der FC Wegberg-Beeck hat sich von seinem kompletten Trainerteam getrennt. Wirklich überraschend kommt das nach den vergangenen Wochen freilich nicht – dafür gab es zuletzt schon zu viele Bruchstellen.

von Mario Emonds · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Nicht mehr für Beeck zuständig: Albert Deuker.
Nicht mehr für Beeck zuständig: Albert Deuker. – Foto: Boris Hempel

Verlinkte Inhalte

Mittelrheinliga
Wegb.-Beeck
Mark Zeh
Mark Zeh
Albert Deuker
Albert Deuker

Es weit besser als in der Hinrunde zu machen: Das war das Rückrundenziel von Albert Deuker, der Anfang Oktober beim FC Wegberg-Beeck den glücklosen, menschlich aber sehr anständigen Mike Schmalenberg als Trainer abgelöst hatte.