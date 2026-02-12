Warum sich der FC Wegberg-Beeck von Albert Deuker getrennt hat

Was zudem auffiel: Deuker, sicherlich ein Fußball-Fachmann – gerade, was die Videoanalyse angeht –, tat sich schwer damit, in seine andere Rolle als zuvor beim TuS Königsdorf wirklich hineinzuwachsen. Dort war er quasi Alleinherrscher, der sich um alles kümmerte und alles allein entscheiden konnte – in Beeck dagegen gibt es nun einmal ein sportliches Leitungsteam, zu dem neben Tellers auch der Sportliche Leiter Friedel Henßen gehört – Alleingänge sind da nicht gern gesehen.

Quasi ein erstes „Opfer“ war Co-Trainer Edin Durakovic, der seit seiner Installation im Januar 2025 äußerst loyal mit Schmalenberg zusammengearbeitet hatte. Sehr schnell wurde aber klar, dass die Chemie zwischen Deuker und Lehnen auf der einen Seite und Durakovic auf der anderen überhaupt nicht stimmt – daher kam es zur Trennung von Durakovic. Es ist nicht gerade auszuschließen, dass der 52-Jährige, der sich zuvor in Beeck sehr wohlgefühlt hatte, in dieser Funktion nun nach Beeck zurückkommt. „Zunächst einmal soll Mark nun aber anfangen. Danach werden wir in Ruhe die Köpfe zusammenstecken. Anfang nächster Woche werden wir dann mit Sicherheit einen Vollzug melden können“, sagt Henßen.