Warum sich der FC Wegberg-Beeck von Albert Deuker getrennt hat
Der FC Wegberg-Beeck hat sich von seinem kompletten Trainerteam getrennt. Wirklich überraschend kommt das nach den vergangenen Wochen freilich nicht – dafür gab es zuletzt schon zu viele Bruchstellen.
von Mario Emonds · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Nicht mehr für Beeck zuständig: Albert Deuker. – Foto: Boris Hempel
Es weit besser als in der Hinrunde zu machen: Das war das Rückrundenziel von Albert Deuker, der Anfang Oktober beim FC Wegberg-Beeck den glücklosen, menschlich aber sehr anständigen Mike Schmalenberg als Trainer abgelöst hatte.