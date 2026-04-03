Warum Schott Mainz trotz des drohenden Abstiegs aufblüht Der Abstieg aus der Regionalliga ist praktisch besiegelt +++ Trotzdem befindet sich der TSV Schott Mainz derzeit im Flow – muss gegen den FC Homburg aber ein Duo ersetzen von Torben Schröder · 03.04.2026, 13:00 Uhr · 0 Leser

Der TSV Schott Mainz agierte zuletzt in starker Form. – Foto: Michael Fink (Archiv)

Mainz. Drei Spiele, drei Siege, neun Tore – der TSV Schott Mainz ist so erfolgreich wie noch nie in dieser Saison. Nach dem Einzug ins Verbandspokalfinale ging es auch in der Fußball-Regionalliga aufwärts. Woran liegt das? Schon vor zwei Jahren blühte der TSV pünktlich zum Frühlingsbeginn auf. Auf den Finaleinzug folgten 21 Punkte aus elf Ligaspielen. Die Gemeinsamkeit: Als tabellarisch der Zug Richtung Klassenerhalt abgefahren war, fingen die Schottler richtig an zu rennen.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Im Herbst 2023 war Samuel Horozovic zum Cheftrainer befördert worden. Nun hat das Eigengewächs zum früh angekündigten Sommer-Abschied ein klares Ziel ausgegeben: Viertletzter werden. Es wäre die höchste Platzierung der Vereinsgeschichte.

Doch sie würde nichts helfen. Der Grund ist die Drittliga-Tabelle, wo der SSV Ulm mit großem Abstand auf dem ersten Abstiegsplatz steht. Die drei Teams über dem Strich kämen ebenfalls in die Regionalliga Südwest. Die Hoffnung, dass dort der viertletzte Rang reicht, ist lange verflogen. Und um noch einen Platz höher zu rücken, müsste Schott elf Punkte auf den SC Freiburg II aufholen.

Samuel Horozovic nutzt die Ruhe, Schott blüht neu auf Es geht in die Oberliga zurück, das ist jedem klar. Und es weiß auch fast jeder, woran er ist. Das Gros des Kaders wird beisammenbleiben. Frühzeitig wurde mit dem neuen Cheftrainer-Duo Sascha Meeth und Thomas Schwarz Klarheit geschaffen. Auch die aus alledem hervorgehende Ruhe weiß Horozovic zu schätzen.

Der 29-Jährige hat den Fokus in der Videoanalyse weg vom Gegner auf das eigene Team verschoben, setzt wieder häufiger auf eine Viererkette und auch im Training wurden Nuancen verändert. Hinzu kommt der Flow aus der guten Wintervorbereitung, die gute Stimmung nach den Siegen. Immer mehr Gegnern fehlt der tabellarische Druck. Dann gewinnt oft der, der mehr Bock hat. Und das ist, ob der lange vermissten Leichtigkeit, aktuell der TSV.