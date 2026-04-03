Warum Schott Mainz trotz des drohenden Abstiegs aufblüht

Mainz. Drei Spiele, drei Siege, neun Tore – der TSV Schott Mainz ist so erfolgreich wie noch nie in dieser Saison. Nach dem Einzug ins Verbandspokalfinale ging es auch in der Fußball-Regionalliga aufwärts. Woran liegt das? Schon vor zwei Jahren blühte der TSV pünktlich zum Frühlingsbeginn auf. Auf den Finaleinzug folgten 21 Punkte aus elf Ligaspielen. Die Gemeinsamkeit: Als tabellarisch der Zug Richtung Klassenerhalt abgefahren war, fingen die Schottler richtig an zu rennen.
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Im Herbst 2023 war Samuel Horozovic zum Cheftrainer befördert worden. Nun hat das Eigengewächs zum früh angekündigten Sommer-Abschied ein klares Ziel ausgegeben: Viertletzter werden. Es wäre die höchste Platzierung der Vereinsgeschichte.
Doch sie würde nichts helfen. Der Grund ist die Drittliga-Tabelle, wo der SSV Ulm mit großem Abstand auf dem ersten Abstiegsplatz steht. Die drei Teams über dem Strich kämen ebenfalls in die Regionalliga Südwest. Die Hoffnung, dass dort der viertletzte Rang reicht, ist lange verflogen. Und um noch einen Platz höher zu rücken, müsste Schott elf Punkte auf den SC Freiburg II aufholen.
Samuel Horozovic nutzt die Ruhe, Schott blüht neu auf
Es geht in die Oberliga zurück, das ist jedem klar. Und es weiß auch fast jeder, woran er ist. Das Gros des Kaders wird beisammenbleiben. Frühzeitig wurde mit dem neuen Cheftrainer-Duo Sascha Meeth und Thomas Schwarz Klarheit geschaffen. Auch die aus alledem hervorgehende Ruhe weiß Horozovic zu schätzen.
Der 29-Jährige hat den Fokus in der Videoanalyse weg vom Gegner auf das eigene Team verschoben, setzt wieder häufiger auf eine Viererkette und auch im Training wurden Nuancen verändert. Hinzu kommt der Flow aus der guten Wintervorbereitung, die gute Stimmung nach den Siegen. Immer mehr Gegnern fehlt der tabellarische Druck. Dann gewinnt oft der, der mehr Bock hat. Und das ist, ob der lange vermissten Leichtigkeit, aktuell der TSV.
Zudem lassen sich mit Blick auf das Pokalfinale die Zügel anziehen. 2024 wollte jeder im Endspiel gegen den SV Gonsenheim (4:1) auf dem Feld stehen, nun brennen die Mainzer auf die Revanche für die 2025er-Finalpleite gegen den FK Pirmasens (1:2). Horozovic hat klargestellt, dass man sich in der Liga tunlichst nicht hängen lassen sollte, der Kader ist breit genug.
Schott-Coach kritisiert Finalaustragung in Weingarten
„Unverständlich“ findet der TSV-Trainer, dass Spielleiter Klaus Karl (Weingarten) das Endspiel erneut nach Weingarten gelegt hat – zu viel spreche dagegen, etwa fehlende Sitzplätze, die auch durch die grasbewachsenen Hänge nicht kompensiert würden, die wenigen Parkplätze oder die hinderliche Zuwegung. Dass der Gastgeber-Verein für gewöhnlich gute Umsätze erwirtschaftet, hat für manchen Beobachter ein Geschmäckle. „Man hätte etwas anderes, das für beide Vereine gepasst hätte, finden können“, sagt Horozovic.
Samstag (14 Uhr) kommt der FC Homburg zum Oster-Heimspiel. Die Saarländer beenden damit eine Englische Woche, die mit dem 2:1-Coup in Großaspach begann. Und sind, gänzlich ohne Platzverweise, Erster der Fairplay-Tabelle, während Schott neben Dominik Ahlbach (Gelbsperre) in Ismael Wiegand (Gelb-Rot) schon die elfte Hinausstellung kompensieren muss. Da ist Horozovics Rote Karte aus dem Hinrunden-Duell (0:2) wegen eines Wasserflaschen-Wurfs – in der eigenen Coachingzone und damit zu hart bewertet – noch nicht eingerechnet. Der TSV will wieder den Offensiv- und Konterfußball bieten, den seine Fans so lange vermisst haben.