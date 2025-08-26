Warum SC-Freiburg-Legende Nils Petersen jetzt in der Kreisliga B kickt

Nils Petersen, Ex-Fußballprofi des SC Freiburg, spielt in Zukunft in der Kreisliga für die Reserve der Sportfreunde Oberried. Vorstandsmitglied Damian Stibal spricht über den Neuzugang – und dessen Chancen auf die Trikotnummer 18.

BZ: Nils Petersen, früherer Nationalspieler und Bundesligaprofi des SC Freiburg, der im Dreisamtal lebt, schließt sich der zweiten Mannschaft der Sportfreunde Oberried an. Wie kam es dazu?

Damian Stibal: Nils Petersen und ein Spieler unserer zweiten Mannschaft haben sich vor Jahren kennen gelernt und sind freundschaftlich miteinander verbunden. Für uns im Vorstand völlig überraschend lag vergangenen Dienstag Nils Petersens fertig ausgefüllter Mitgliedsantrag auf dem Tisch. Am Tag drauf haben wir beim Südbadischen Fußballverband den Spielerpass beantragt. Das ging im Prinzip innerhalb von zwei Tagen über die Bühne. Wenn ein Spieler ein Jahr lang vereinslos war, ist auch keine Ablöse mehr fällig. Wir mussten also nichts dafür bezahlen, dass er zu den Sportfreunden Oberried wechselt.

