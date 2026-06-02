Warum Salingia Barmen nicht aus der Kreisliga A Düren absteigt

Die Ausgangslage im Fußballkreis Düren spricht vor dem letzten Spieltag vor allem für Salingia Barmen. Nach nur drei Siegen in der Kreisliga A wäre der Aufsteiger eigentlich abgestiegen, doch zwei besondere Umstände sorgen für den vorzeitigen Klassenerhalt.
Weil kein Dürener Klub aus der Bezirksliga absteigt, müssen nur zwei Klubs aus der Kreisliga A Düren in die Kreisliga B absteigen. Rhenania Lohn steht nach dem Rückzug als Absteiger fest - ebenso Germania Burgwart. Der ehemalige Landesliga-Klub meldet nach dem letzten Spieltag ab, geht freiwillig in die Kreisliga B und wird somit als zweite Mannschaft absteigen, weshalb Barmen über den Klassenerhalt jubeln darf. Der Fußballkreis Düren hat den Rückzug bereits bestätigt.
29. Spieltag
Do., 28.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SG Germania Burgwart 5:1
Sa., 30.05.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Viktoria Koslar 4:0
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln 0:1
So., 31.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Salingia Barmen 3:1
So., 31.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Jugendsport Wenau 1:5
So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Golzheim - VfVuJ Winden 5:1
Di., 02.06.26 20:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - BC Oberzier
30. Spieltag
Fr., 05.06.26 20:00 Uhr Borussia Freialdenhoven - Schwarz-Weiß Düren
So., 07.06.26 13:00 Uhr Viktoria Koslar - SG Germania Burgwart
So., 07.06.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - SC Jülich/SV Hoengen
So., 07.06.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Salingia Barmen
So., 07.06.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - FC Golzheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - FC Düren 77
So., 07.06.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Grün-Weiß Welldorf-Güsten