Warum Salingia Barmen nicht aus der Kreisliga A Düren absteigt

Gute Nachrichten für Barmen. – Foto: David Zimmer

Die Ausgangslage im Fußballkreis Düren spricht vor dem letzten Spieltag vor allem für Salingia Barmen. Nach nur drei Siegen in der Kreisliga A wäre der Aufsteiger eigentlich abgestiegen, doch zwei besondere Umstände sorgen für den vorzeitigen Klassenerhalt.

Weil kein Dürener Klub aus der Bezirksliga absteigt, müssen nur zwei Klubs aus der Kreisliga A Düren in die Kreisliga B absteigen. Rhenania Lohn steht nach dem Rückzug als Absteiger fest - ebenso Germania Burgwart. Der ehemalige Landesliga-Klub meldet nach dem letzten Spieltag ab, geht freiwillig in die Kreisliga B und wird somit als zweite Mannschaft absteigen, weshalb Barmen über den Klassenerhalt jubeln darf. Der Fußballkreis Düren hat den Rückzug bereits bestätigt.

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