 2026-06-02T03:22:52.672Z

Allgemeines

Warum Salingia Barmen nicht aus der Kreisliga A Düren absteigt

Kreisliga A Düren: Der letzte Spieltag steht an - und Salingia Barmen hat den Klassenerhalt als sportlich schlechtestes Team sicher.

von red · Heute, 15:47 Uhr · 0 Leser
Gute Nachrichten für Barmen.
Gute Nachrichten für Barmen. – Foto: David Zimmer

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Kreisliga A Düren
Welldorf
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

Die Ausgangslage im Fußballkreis Düren spricht vor dem letzten Spieltag vor allem für Salingia Barmen. Nach nur drei Siegen in der Kreisliga A wäre der Aufsteiger eigentlich abgestiegen, doch zwei besondere Umstände sorgen für den vorzeitigen Klassenerhalt.

Weil kein Dürener Klub aus der Bezirksliga absteigt, müssen nur zwei Klubs aus der Kreisliga A Düren in die Kreisliga B absteigen. Rhenania Lohn steht nach dem Rückzug als Absteiger fest - ebenso Germania Burgwart. Der ehemalige Landesliga-Klub meldet nach dem letzten Spieltag ab, geht freiwillig in die Kreisliga B und wird somit als zweite Mannschaft absteigen, weshalb Barmen über den Klassenerhalt jubeln darf. Der Fußballkreis Düren hat den Rückzug bereits bestätigt.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Fr., 05.06.2026, 20:00 Uhr
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
20:00
Spieltext F´aldenhoven - SW Düren

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
15:00live
Spieltext Nörvenich - SC Jülich/SV Ho...

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
15:00
Spieltext Winden - Barmen

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
15:00
Spieltext H.-Stammeln - Golzheim

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
15:00
Spieltext Wenau - Düren 77

So., 07.06.2026, 13:00 Uhr
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
13:00
Spieltext Koslar - Burgwart

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
15:00live
Spieltext Frenz - Welldorf

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

29. Spieltag
Do., 28.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SG Germania Burgwart 5:1
Sa., 30.05.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Viktoria Koslar 4:0
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln 0:1
So., 31.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Salingia Barmen 3:1
So., 31.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Jugendsport Wenau 1:5
So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Golzheim - VfVuJ Winden 5:1
Di., 02.06.26 20:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - BC Oberzier

30. Spieltag
Fr., 05.06.26 20:00 Uhr Borussia Freialdenhoven - Schwarz-Weiß Düren
So., 07.06.26 13:00 Uhr Viktoria Koslar - SG Germania Burgwart
So., 07.06.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - SC Jülich/SV Hoengen
So., 07.06.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Salingia Barmen
So., 07.06.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - FC Golzheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - FC Düren 77
So., 07.06.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düren

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