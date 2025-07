Warum Ratingens Reserve nun U23 heißt

Neustart in Ratingen. – Foto: Ralph Görtz

Die Wörter „RSV-Reserve“ oder „Zweite Mannschaft“ will man bei den Fußballern von Ratingen 04/19 künftig nicht mehr hören. Nun heißt es ausschließlich Ratingen 04/19 U23. Der Sportliche Leiter der Bezirksliga-Mannschaft, Tobias Krampe, klärt auf: „Wir gehen mit einer ganz jungen Truppe an den Start, Routiniers sind keine mehr dabei. Alle sind weiter entwicklungsfähig. Und allen bietet sich die Riesen-Chance, den Sprung in den Oberliga-Kader zu schaffen. Unser neuer Trainer Damian Apfeld wird alle Entwicklungen genau beobachten. Auch er ist stark daran interessiert, dass es möglichst viele blutjunge Fußballer nach oben in die Oberliga schaffen.“

Kader noch nicht voll Derzeit umfasst der U23-Kader 20 Spieler, es sind also noch einige Plätze frei. „Auf der Außenverteidigung können wir noch Verstärkungen gebrauchen, in der Innenverteidigung ebenfalls, auch auf der Sechs. Und Offensivspieler sind ebenfalls jederzeit willkommen,“ zählt Krampe auf. Die erste Trainingswoche hat die Truppe von Trainer Andreas Voss jetzt hinter sich, und sechs weitere Wochen stehen noch bis zum Saisonstart an. Krampe sagt dazu: „Wir spielen in der stärksten der sechs Bezirksligen des Niederrheins. Da gibt es keine leichten Spiele, es deutet auch nichts darauf hin, dass ein oder zwei schwächere Mannschaften an den Start gehen. Das heißt also, dass unsere Spieler immer gefordert sind, auf höchstem Bezirksliga-Niveau.“