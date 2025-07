Warum Pyrotechnik den Fußball im Hinterland erhitzt

Hinterland. „Pyroooo-tech-nik ist kein Ver-bre-chen“, singen die Bayern-Ultras nach ihren dies betreffend „gelungenen“ Auswärtsauftritten häufig lauthals, und dann ganz leise „… aber Uli Hoeneß mag das nicht.“ Der Hessische Fußballverband mag Pyrotechnik auch nicht, und hat deshalb die Vereine am 21. Mai aus Anlass der bevorstehenden Relegations- und Aufstiegsspiele auf das Verbot aufgrund des Gefährdungspotenzials und die rechtlichen Konsequenzen bei Zuwiderhandlung hingewiesen. Beim Relegationsrückspiel zur A-Liga Biedenkopf zwischen TuSpo Breidenstein und der SG Dautphetal rauchte und knallte es am 6. Juni dennoch kräftig, was in dieser Woche das Biedenkopfer Kreissportgericht bei seiner Verhandlung in Steinperf beschäftigte.