Warum Paul Daniels nun doch in Beeck bleibt Als dritter Stammspieler der Vorsaison hat der Innenverteidiger doch noch verlängert. Daniels Traum von der Regionalliga ließ sich nicht verwirklichen. Die Gründe für seinen Verbleib in Beeck. von Mario Emonds · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Das ist Paul Daniels. – Foto: Max Media Solutions

Zu den 13 Spielern, die der FC Wegberg-Beeck vor dem letzten Heimspiel gegen den späteren Meister und Aufsteiger SV Bergisch Gladbach verabschiedete, zählte auch Paul Daniels. So ganz sicher war der Weggang des 24-Jährigen da aber noch nicht, wollte er sich noch ein Hintertürchen offen halten. „Tendenziell gehe ich in der Tat, doch ich habe noch keinen neuen Verein“, erklärte der Innenverteidiger, der 2024 von Borussia Freialdenhoven gekommen war, nach dem Spiel auf Nachfrage.

Dieses Hintertürchen hat Daniels nun nicht nur ganz weit aufgestoßen, sondern ist auch hindurchgegangen: Als dritter Stammspieler der Vorsaison nach Merlin Schlosser und Niklas Fensky verlängerte nun auch er doch noch seinen Vertrag. Aus dem Kader der Vorsaison sind zudem Elias Khadraoui, Lenny Mühlen, Hendrik Höfels und Keeper Tim Seidenfaden geblieben. Weiterhin offen ist der Verbleib von Kapitän Yannik Leersmacher. „Den Traum, mal in der Regionalliga zu spielen, habe ich weiterhin. Die Angebote, die ich aus dieser Liga hatte, kamen für mich nun aber nicht in Frage – weder vom Finanziellen noch vom damit verbundenen Zeitaufwand passten sie“, erläutert Daniels, der in Linden-Neusen wohnt, einem Stadtteil Würselens.

Noch weit mehrZeit als bislang könne er in den Fußball aktuell aber nicht investieren. „Zum einen schreibe ich gerade meine Bachelor-Arbeit an der Sporthochschule Köln, zum anderen bin ich gerade auch gut in den Familienbetrieb eingebunden.“ Die Familie Daniels züchtet in dritter Generation Pfingtrosen. Überregional bekannt ist der Hof für seine riesigen Felder, auf denen Kunden ihre Blumen selbst schneiden können. Vor seiner dritten Beecker Saison ist Daniels trotz des Totalumbruchs nicht bange: „Auch wenn mein gewohnter direkter Nebenmann Nils Hühne nun nicht mehr dabei ist: Ich denke, wir haben eine gute Truppe zusammen. Es kommen ja auch eine ganze Reihe Spieler zurück nach Beeck.“ Nach einer kleinen OP am lädierten Zeh hoffe er zudem, die Vorbereitung nun voll mitmachen zu können.