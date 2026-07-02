Warum Paul Daniels nun doch in Beeck bleibt

Zu den 13 Spielern, die der FC Wegberg-Beeck vor dem letzten Heimspiel gegen den späteren Meister und Aufsteiger SV Bergisch Gladbach verabschiedete, zählte auch Paul Daniels. So ganz sicher war der Weggang des 24-Jährigen da aber noch nicht, wollte er sich noch ein Hintertürchen offen halten. „Tendenziell gehe ich in der Tat, doch ich habe noch keinen neuen Verein“, erklärte der Innenverteidiger, der 2024 von Borussia Freialdenhoven gekommen war, nach dem Spiel auf Nachfrage.
Dieses Hintertürchen hat Daniels nun nicht nur ganz weit aufgestoßen, sondern ist auch hindurchgegangen: Als dritter Stammspieler der Vorsaison nach Merlin Schlosser und Niklas Fensky verlängerte nun auch er doch noch seinen Vertrag. Aus dem Kader der Vorsaison sind zudem Elias Khadraoui, Lenny Mühlen, Hendrik Höfels und Keeper Tim Seidenfaden geblieben. Weiterhin offen ist der Verbleib von Kapitän Yannik Leersmacher.
„Den Traum, mal in der Regionalliga zu spielen, habe ich weiterhin. Die Angebote, die ich aus dieser Liga hatte, kamen für mich nun aber nicht in Frage – weder vom Finanziellen noch vom damit verbundenen Zeitaufwand passten sie“, erläutert Daniels, der in Linden-Neusen wohnt, einem Stadtteil Würselens.
Noch weit mehrZeit als bislang könne er in den Fußball aktuell aber nicht investieren. „Zum einen schreibe ich gerade meine Bachelor-Arbeit an der Sporthochschule Köln, zum anderen bin ich gerade auch gut in den Familienbetrieb eingebunden.“ Die Familie Daniels züchtet in dritter Generation Pfingtrosen. Überregional bekannt ist der Hof für seine riesigen Felder, auf denen Kunden ihre Blumen selbst schneiden können.
Vor seiner dritten Beecker Saison ist Daniels trotz des Totalumbruchs nicht bange: „Auch wenn mein gewohnter direkter Nebenmann Nils Hühne nun nicht mehr dabei ist: Ich denke, wir haben eine gute Truppe zusammen. Es kommen ja auch eine ganze Reihe Spieler zurück nach Beeck.“ Nach einer kleinen OP am lädierten Zeh hoffe er zudem, die Vorbereitung nun voll mitmachen zu können.
Zum Kader wird dann auch Benedikt Bulla zählen. Der 18-Jährige fand vor zwei Jahren von Jugendsport Wenau den Weg nach Beeck, absolvierte dort die beiden A-Jugendjahre und stößt jetzt zum Kader der Ersten Mannschaft. „Er ist ein guter Linksfuß aus einem sehr guten Elternhaus, spielt links in der Kette. Ich traue ihm nun auch einiges bei den Senioren zu“, sagt Beecks Jugendleiter Kwame Nsiah.
Der freute sich am Wochenende mächtig über den da eingetüteten Aufstieg der A-Jugend in die Mittelrheinliga. Den machten die Kleeblätter mit zwei Erfolgen in der Relegation gegen den SC Erftstadt-Lechenich perfekt. In Beeck siegten die Schwarz-Roten 5:2, in Erftstadt dann 3:2. „Die Rückkehr der A-Jugend in diese zweithöchste Spielklasse ist für uns elementar wichtig. Dort wollen wir uns nun erst mal etablieren. Zudem sollte es aus dieser Klasse auch leichter sein, Spieler an die Seniorenmannschaft heranzuführen“, erläutert Nsiah, der in Beeck 2010 als Jugendtrainer angefangen hatte. Den Aufstieg schaffte das Team in den Pflichtspielen mit einem Gesamttorverhältnis von 122:42.
Ein Topspieler der bisherigen A-Jugend kehrt Beeck aber den Rücken: Nick Rauschen, der zum Aufstieg in den Ligaspielen 29 Tore und neun Assists beisteuerte, wechselt zu Niederrhein-Oberligist VfL Jüchen-Garzweiler. „Sein Weggang tut mir natürlich in der Seele weh. Doch bei seinem Heimatverein erhofft er sich wohl bessere Einsatzzeiten“, meint Nsiah.
In der neuen Saison ist Beeck mit acht Jugendteams dabei – fünf davon spielen auf Verbandsebene. Angeleitet werden zwei davon auch von Spielern der ersten Mannschaft: Merlin Schlosser bleibt Co-Trainer der U17, und Rückkehrer Alessio Tafa wird Co bei der U16.
Trainer der U19 ist Yannik Gonzalez – und der hat vor kurzem die anspruchsvolle Ausbildung zur B+ Lizenz des Deutschen Fußball-Bundes auf dem DFB-Campus in Frankfurt erfolgreich abgeschlossen. „Yannik versteht es, moderne Trainingsinhalte mit den Anforderungen im Jugendfußball zu verbinden, und fördert unsere Spieler nicht nur sportlich, sondern auch in ihrer persönlichen Entwicklung. Die bestandene Lizenz ist ein Beleg für seine fachliche Kompetenz und seinen Ehrgeiz, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln“, sagt Nsiah.