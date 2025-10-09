 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Otzenrath steht an der Tabellenspitze.
Otzenrath steht an der Tabellenspitze. – Foto: Theo Titz

Warum Otzenraths Weg an die Ligaspitze keine Überraschung ist

Seit dem vergangenen Wochenende steht der SV Otzenrath ganz oben in der Tabelle der Kreisliga A. Der Mannschaft reichte dazu ein 3:2-Erfolg gegen die Reserve der Sportfreunde Neuwerk, um am vorherigen Spitzenreiter ASV Süchteln II vorbeizuziehen

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A MG/VIE
Polizei SV
SV Otzenrath

Es war das siebte ungeschlagene Spiel in Serie für das Team von Dominik Reinartz; 17 von insgesamt möglichen 24 Zählern sammelte die Mannschaft bislang. Diese Bilanz und die starken Auftritte der Mannschaft kommen unerwartet, aber grundsätzlich keinesfalls überraschend. Bereits vor Saisonstart hatte ein Großteil der Konkurrenz Otzenrath in der Trainerumfrage als Überraschungsteam der Liga auf dem Zettel, einige nannten Otzenrath gar als Aufstiegskandidaten.

Mit verjüngtem Kader Erfolge einfahren

Diesen Vorschusslorbeeren ist Otzenrath bisher eindrucksvoll gerecht geworden. Bereits in der Vorsaison mauserte sich der Aufsteiger von einem Abstiegskandidaten zu einem der besten Teams der zweiten Saisonhälfte – 26 Zähler holte der Aufsteiger in dieser Rückrunde. Diese positive Entwicklung setzt die Mannschaft nun auch in der neuen Spielzeit fort. „Wir sind eine junge, dynamische und gierige Truppe, die bereit ist zu lernen. Außerdem ist unser Mannschaftsgefüge total intakt“, sagt Trainer Reinartz.

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
Polizei SV Mönchengladbach
Polizei SV MönchengladbachPolizei SV
SV 1909 Otzenrath
SV 1909 OtzenrathSV Otzenrath
15:30

Dabei holte der Verein im Sommer vor allem Spieler aus der Kreisliga B neu ins Team, darunter Tim Offermanns, der fünf Tore in den ersten vier Spielen beisteuerte. „Wir haben uns deutlich verjüngt. Ich schätze, unser Durchschnittsalter liegt jetzt bei 24 Jahren, vielleicht sogar noch etwas niedriger. Aber wir sind jetzt wesentlich breiter aufgestellt als im letzten Jahr. Das gibt uns als Trainerteam mehr Handlungsspielraum“, sagte Reinartz vor Beginn der Spielzeit.

Die Mannschaft ist längst etabliert in der Liga und hat sich im Schnellverfahren zum potenziellen Spitzenteam entwickelt. Das ist umso bemerkenswerter, da viele Akteure im Kader Eigengewächse sind – in Otzenrath zahlt sich die Jugendarbeit der vergangenen Jahre nun aus. Offensiv sticht derzeit der 22-jährige Merlin Padberg mit sechs Treffern heraus. Er spielte bereits in der A-Jugend für den Verein, wie auch zwölf weitere Spieler im Kader.

Topspiel gewonnen

Und dieser junge Kader kann auch Spitzenspiele: Vor zwei Wochen besiegte Otzenrath mit 1:0 die Reserve des ASV Süchteln, die bis dato noch ungeschlagen war. „Beeindruckend war sicherlich, wie kompakt wir gemeinschaftlich gearbeitet haben, sodass Süchteln insgesamt große Schwierigkeiten hatte, Chancen herauszuarbeiten“, sagt Reinartz, der seit 2020 das Team betreut.

Der Trainer fügt an: „⁠Ich hoffe darauf, dass wir im Gegensatz zur Vorsaison konstant sein werden. Insbesondere erhoffe ich mir, dass wir unsere Neuzugänge noch besser in unsere Spielidee bringen, sodass wir uns vielleicht noch steigern können.“

Für viele dürfte Otzenrath nach diesem Saisonstart ein ernsthafter Aufstiegskandidat sein. Am Sonntag steht eine Auswärtspartie beim Polizei SV an.

Aufrufe: 09.10.2025, 10:30 Uhr
RP/ Daniel Brickwedde, Tristan BentenAutor