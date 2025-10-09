Warum Otzenraths Weg an die Ligaspitze keine Überraschung ist

Es war das siebte ungeschlagene Spiel in Serie für das Team von Dominik Reinartz; 17 von insgesamt möglichen 24 Zählern sammelte die Mannschaft bislang. Diese Bilanz und die starken Auftritte der Mannschaft kommen unerwartet, aber grundsätzlich keinesfalls überraschend. Bereits vor Saisonstart hatte ein Großteil der Konkurrenz Otzenrath in der Trainerumfrage als Überraschungsteam der Liga auf dem Zettel, einige nannten Otzenrath gar als Aufstiegskandidaten.

Diesen Vorschusslorbeeren ist Otzenrath bisher eindrucksvoll gerecht geworden. Bereits in der Vorsaison mauserte sich der Aufsteiger von einem Abstiegskandidaten zu einem der besten Teams der zweiten Saisonhälfte – 26 Zähler holte der Aufsteiger in dieser Rückrunde. Diese positive Entwicklung setzt die Mannschaft nun auch in der neuen Spielzeit fort. „Wir sind eine junge, dynamische und gierige Truppe, die bereit ist zu lernen. Außerdem ist unser Mannschaftsgefüge total intakt“, sagt Trainer Reinartz.

Dabei holte der Verein im Sommer vor allem Spieler aus der Kreisliga B neu ins Team, darunter Tim Offermanns, der fünf Tore in den ersten vier Spielen beisteuerte. „Wir haben uns deutlich verjüngt. Ich schätze, unser Durchschnittsalter liegt jetzt bei 24 Jahren, vielleicht sogar noch etwas niedriger. Aber wir sind jetzt wesentlich breiter aufgestellt als im letzten Jahr. Das gibt uns als Trainerteam mehr Handlungsspielraum“, sagte Reinartz vor Beginn der Spielzeit.

Die Mannschaft ist längst etabliert in der Liga und hat sich im Schnellverfahren zum potenziellen Spitzenteam entwickelt. Das ist umso bemerkenswerter, da viele Akteure im Kader Eigengewächse sind – in Otzenrath zahlt sich die Jugendarbeit der vergangenen Jahre nun aus. Offensiv sticht derzeit der 22-jährige Merlin Padberg mit sechs Treffern heraus. Er spielte bereits in der A-Jugend für den Verein, wie auch zwölf weitere Spieler im Kader.

Topspiel gewonnen

Und dieser junge Kader kann auch Spitzenspiele: Vor zwei Wochen besiegte Otzenrath mit 1:0 die Reserve des ASV Süchteln, die bis dato noch ungeschlagen war. „Beeindruckend war sicherlich, wie kompakt wir gemeinschaftlich gearbeitet haben, sodass Süchteln insgesamt große Schwierigkeiten hatte, Chancen herauszuarbeiten“, sagt Reinartz, der seit 2020 das Team betreut.

Der Trainer fügt an: „⁠Ich hoffe darauf, dass wir im Gegensatz zur Vorsaison konstant sein werden. Insbesondere erhoffe ich mir, dass wir unsere Neuzugänge noch besser in unsere Spielidee bringen, sodass wir uns vielleicht noch steigern können.“

Für viele dürfte Otzenrath nach diesem Saisonstart ein ernsthafter Aufstiegskandidat sein. Am Sonntag steht eine Auswärtspartie beim Polizei SV an.