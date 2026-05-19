Warum Norderstedt & Altona gute Trainer-Entscheidungen getroffen haben

Der Schritt von Rose und Reinecke zum AFC ist eine der spannendsten Personalien des Sommers . Beim ETSV haben beide gezeigt, dass sie eine Mannschaft durch eine komplizierte Saison führen können. Sportlich war der ETSV überragend, wurde Meister und stellte mit 126 Toren eine historische Offensive. Gleichzeitig war das Umfeld alles andere als geräuschlos: Lizenzverzicht, Sponsorenprobleme, Zukunftsfragen, später der angekündigte Komplettumbruch. Dass die Mannschaft trotzdem bis zum Ende lieferte, spricht auch für das Trainerteam.

Beide Personalien haben eine klare Logik. Altona braucht nach dem Abstieg sofort neue Energie, eine klare Spielidee und ein Trainerteam, das die Oberliga nicht nur kennt, sondern gerade gewonnen hat. Norderstedt braucht in der Regionalliga einen Trainer, der realistisch, strukturiert und belastbar arbeiten kann - und der mit Druck sowie mit starken Charakteren umgehen kann.

Entscheidend wird allerdings der Umbruch. Wenn es Altona gelingt, einen Kader zusammenzustellen, der zur Idee des Trainerteams passt und die nötige Qualität für eine lange Oberliga-Saison mitbringt, hat der AFC gute Chancen, sofort wieder ganz oben mitzuspielen. Besonders spannend wird sein, ob Spieler aus der auseinanderbrechenden ETSV-Meistermannschaft den Weg mitgehen. Naheliegend wäre es zumindest, weil Rose und Reinecke dort ein funktionierendes Umfeld geschaffen haben und viele Spieler wissen, was sie an diesem Trainerteam haben.

Für Altona ist genau diese Erfahrung wertvoll. Der AFC will nach dem Regionalliga-Abstieg nicht lange in der Oberliga verweilen. Präsident Ragnar Törber hat bereits klar formuliert, dass der Verein wieder angreifen und im kommenden Jahr zurück in die Regionalliga will. Mit Rose und Reinecke holt Altona ein Gespann, das den Weg zur Meisterschaft kennt.

Kocadal bringt mehr mit als die verpasste Relegation

Auch Norderstedt hat eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen. Özden Kocadal kommt aus Dassendorf, wo seit dem Jahreswechsel klar war, dass er im Sommer aufhören würde, weil Oliver Zapel übernimmt. Dass Dassendorf das ursprünglich erhoffte Ziel, die Regionalliga-Relegation, am Ende verpasst hat, bleibt in der Bewertung natürlich stehen. Trotzdem greift es zu kurz, seine Arbeit nur daran zu messen.

Dassendorf hatte einen großen, starken und ambitionierten Kader. Einen solchen Kader über eine ganze Saison zu moderieren, ist keine kleine Aufgabe. Viele erfahrene Spieler, hohe Ansprüche, klare Erwartungshaltung, wenig Raum für Schwächephasen - das ist eine Konstellation, in der ein Trainer nicht nur taktisch arbeiten muss, sondern vor allem Führung, Kommunikation und Fingerspitzengefühl braucht. Kocadal hat diese Aufgabe stabil gelöst und Dassendorf bis zum Schluss im Regionalliga-Rennen gehalten.

Für Norderstedt kann genau dieses Profil wertvoll sein. Dort wartet keine Saison mit dem Anspruch, oben durchzumarschieren. Sportchef Frank Spitzer hat bereits klargemacht, dass bei Eintracht Norderstedt aus finanziellen Gründen in der Regionalliga der Klassenerhalt das zentrale Ziel bleibt. Das ist ein anderer Auftrag als in Dassendorf - aber kein leichterer.

Zwei unterschiedliche Missionen

Altona und Norderstedt stehen damit vor zwei komplett verschiedenen Aufgaben. Der AFC muss eine Mannschaft bauen, die sofort aufsteigen kann. Norderstedt muss eine Mannschaft formen, die schnell genug Stabilität findet, um nicht wieder tief in den Abstiegskampf zu geraten. Beide Trainerlösungen passen zu diesen Aufgaben.

Rose und Reinecke bringen den frischen Meister-Impuls mit, kennen die Oberliga und können einem ambitionierten Projekt direkt Glaubwürdigkeit geben. Kocadal bringt Regionalliga-Ehrgeiz, Führungsstärke und Erfahrung aus einem Druckumfeld mit. Dass er mit Dassendorf nicht ganz oben landete, ändert nichts daran, dass sein Profil gut zu Norderstedt passt.

Gute Entscheidungen müssen jetzt bestätigt werden

Trainerentscheidungen sind immer nur der erste Schritt. Altona muss nun den Kader so umbauen, dass aus dem Anspruch auch eine Mannschaft entsteht, die Woche für Woche liefert. Norderstedt muss Kocadal die Basis geben, um schnell eine Einheit zu formen und die Regionalliga-Saison nicht erst im Frühjahr retten zu müssen.

Trotzdem gilt schon jetzt: Beide Klubs haben gute Personalentscheidungen getroffen. Altona hat sich ein Trainerteam geholt, das weiß, wie man in der Oberliga Meister wird. Norderstedt hat einen Trainer verpflichtet, der mehr Qualität mitbringt, als ihm nach dem verpassten Dassendorfer Relegationsziel vielleicht mancher zugesteht. Jetzt müssen aus den richtigen Entscheidungen nur noch die passenden Ergebnisse werden.