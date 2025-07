Warum Norbert Ringels sein Trainer-Comeback gibt

Es war ein folgenreicher Besuch von Norbert Ringels im Versicherungsbüro von Andreas Zimmermann. Ringels ist seit vielen Jahren Kunde im Büro des ersten Vorsitzenden des SV Lürrip, beide kennen sich seit Jahrzehnten. Auch sportlich verbindet Ringels und Zimmermann einiges: 2010 stieg Ringels mit dem SV Lürrip in die Landesliga auf. In der Saison 2017/18 stieg er in der Bezirksliga erneut als Trainer in Zimmermanns Verein ein. Nun steht für den 68-Jährigen ein weiteres Comeback an: Er wird die zweite Mannschaft des SV Lürrip in der Kreisliga A betreuen.