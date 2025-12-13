Warum Nettetal bislang hinter den Erwartungen bleibt

Insbesondere die Offensive kam dadurch ins Stocken. Während die Defensive mit nur 15 Gegentoren zu den stabilsten der Liga gehört, fehlt es vorne an Durchschlagskraft. „Wir sind vorne nicht effektiv genug. Wenn wichtige Spieler wie Phillip Spickenbaum fehlen oder andere nicht bei hundert Prozent sind, merkt man das sofort. Uns fehlen die Tore“, erklärt Kuc. 19 Tore sind nach 15 Partien die zweitschlechteste Ausbeute der Liga. In den vergangenen sieben Begegnungen erzielte Nettetal nur fünf Tore.

Zehn Tore gehen bislang auf das Konto von Branimir Galic. Aufgrund der vielen Ausfälle in den vergangenen Wochen konnte er zuletzt jedoch nicht immer in seiner Wunschrolle agieren. Zweitbester Schütze ist Spickenbaum mit sechs Treffern. Insgesamt haben bislang nur fünf Spieler überhaupt getroffen.

Union Nettetal muss Erwartungen anpassen

Vor der Saison hatte Union deutlich höhere Ziele anvisiert. „Wir wollten eigentlich unter die ersten vier oder fünf Mannschaften. Das war unser Ziel und zu Saisonbeginn sah das auch realistisch aus“, sagt Kuc, ehe er anfügt: „Aber nach den vielen Ausfällen mussten wir diese Erwartungen anpassen.“ Nun gehe es vor allem darum, die Mannschaft zu stabilisieren und sie trotz widriger Umstände weiterzuentwickeln. „Wir müssen realistisch bleiben. Wir sind ehrgeizig, aber in unserer Situation zählt zuerst, dass wir die Mannschaft formen. Wenn wir komplett werden, können wir wieder andere Ansprüche stellen.“