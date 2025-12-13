Warum Nettetal bislang hinter den Erwartungen bleibt

Der SC Union Nettetal steckt wenige Monate nach dem Abstieg aus der Oberliga erneut in einer sportlich schwierigen Phase. Nach einem guten Saisonstart mit zehn Punkten aus den ersten vier Spielen verlor die Mannschaft von Trainer Kemal Kuc zuletzt an Stabilität und holte aus den vergangenen fünf Spielen nur einen Sieg und zwei Unentschieden. Durch diese Ergebniskrise rutschte Union auf Tabellenplatz zwölf ab und steht mit 19 Punkten lediglich drei Zähler vor einem Abstiegsrang entfernt. Gleichzeitig beträgt der Abstand zu den oberen Plätzen nur fünf Punkte – ein schmaler Grat, der dem letzten Spiel vor der Winterpause gegen den SC Victoria Mennrath für die Mannschaft eine besondere Bedeutung verleiht.
Trainer Kemal Kuc zeigt sich von der aktuellen Situation überrascht. Er betont, dass die Mannschaft sich diesen Tabellenstand so nicht vorgestellt habe. „Damit, dass wir jetzt so weit unten stehen, haben wir nicht gerechnet. Wir sind sehr gut in die Saison gestartet.“ Eine Hauptursache für den Absturz sieht der Trainer in der massiven Verletzungswelle, die das Team seit Wochen begleitet. „Die vielen Verletzungen haben uns hart getroffen. Das hat unseren Rhythmus komplett zerstört“, sagt Kuc.
Insbesondere die Offensive kam dadurch ins Stocken. Während die Defensive mit nur 15 Gegentoren zu den stabilsten der Liga gehört, fehlt es vorne an Durchschlagskraft. „Wir sind vorne nicht effektiv genug. Wenn wichtige Spieler wie Phillip Spickenbaum fehlen oder andere nicht bei hundert Prozent sind, merkt man das sofort. Uns fehlen die Tore“, erklärt Kuc. 19 Tore sind nach 15 Partien die zweitschlechteste Ausbeute der Liga. In den vergangenen sieben Begegnungen erzielte Nettetal nur fünf Tore.
Zehn Tore gehen bislang auf das Konto von Branimir Galic. Aufgrund der vielen Ausfälle in den vergangenen Wochen konnte er zuletzt jedoch nicht immer in seiner Wunschrolle agieren. Zweitbester Schütze ist Spickenbaum mit sechs Treffern. Insgesamt haben bislang nur fünf Spieler überhaupt getroffen.
Vor der Saison hatte Union deutlich höhere Ziele anvisiert. „Wir wollten eigentlich unter die ersten vier oder fünf Mannschaften. Das war unser Ziel und zu Saisonbeginn sah das auch realistisch aus“, sagt Kuc, ehe er anfügt: „Aber nach den vielen Ausfällen mussten wir diese Erwartungen anpassen.“ Nun gehe es vor allem darum, die Mannschaft zu stabilisieren und sie trotz widriger Umstände weiterzuentwickeln. „Wir müssen realistisch bleiben. Wir sind ehrgeizig, aber in unserer Situation zählt zuerst, dass wir die Mannschaft formen. Wenn wir komplett werden, können wir wieder andere Ansprüche stellen.“
Etwas Hoffnung bringt die Tatsache, dass mehrere Spieler vor der Rückkehr stehen. Niklas Götte trainiert wieder mit, Eron Saraci sammelte bereits die ersten Einsatzminuten und auch Joel Mangano steht kurz vor einem Comeback. Gute Nachrichten aus Union-Sicht gibt es auch bei der Personalie Spickenbaum. „Es ist wichtig, dass jetzt nach und nach Spieler zurückkommen. Das hilft uns enorm“, sagt der Trainer. Gleichzeitig hält Nettetal die Augen nach möglichen Verstärkungen für die Rückrunde offen. „Wir schauen uns nach zwei, drei perspektivischen Spielern um. Wir können nicht allein darauf hoffen, dass wir immer mit 17 oder 18 Spielern durchkommen.“
Für das letzte Spiel des Jahres am Samstag gegen Mennrath fordert Kuc volle Konzentration und Entschlossenheit: „Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen. Das ist sehr wichtig – für die Tabelle, für das Gefühl und für die Winterpause. Wenn wir drei Punkte holen, bleiben wir oben dran und verschaffen uns etwas Luft nach unten.“