Warum MSV-Trainer Ziegner noch Spieler abgeben will

Torsten Ziegner würde den Kader des MSV Duisburg gerne noch verkleinern. – Foto: Thomas Haesler

Die Ziele für die zweite Saisonhälfte hat Duisburgs Trainer Torsten Ziegner klar definiert. Der 45-Jährige erwartet im neuen Jahr den nächsten Schritt von seiner Mannschaft, wie er bereits vor dem Auftakt am Samstag beim 1. FC Saarbrücken (3:2) angekündigt hatte. Dazu gehöre es vornehmlich, mehr Konstanz in die eigenen Auftritte zu bekommen. Zu abwechslungsreich präsentierten sich die Zebras in der Hinserie. Ziegner ist sich sicher, dass konstantere Leistungen auch zum zweiten großen Ziel führen: mehr Punkte als in der Hinrunde.

In den ersten 17 Spielen sammelte der MSV Duisburg 22 Zähler. Zum Start ins neue Drittliga-Jahr kamen direkt drei weitere hinzu. Ein Auftakt nach Maß. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass der MSV in der wackligen Schlussphase, in der ein 3:3 nach einer 3:0-Führung möglich gewesen wäre, bis zum Schluss um den Erfolg zittern musste. Der Sieg im Saarland dürfte dem Team Selbstbewusstsein und Rückenwind für die kommenden Aufgaben geben. Gleichfalls zeigte der knappe Erfolg trotz zwischenzeitlicher beruhigender Führung, dass man bis zum Ende konzentriert zu Werke gehen muss. Im Januar folgen noch die Heimspiele gegen Waldhof Mannheim, womit die Hinserie endet, und den VfL Osnabrück. Ein weiterer Punkt, den der Trainer gerne angehen würde, ist die Kadergröße. In der langen WM-Pause hatte der MSV weder Zu- noch Abgänge zu vermelden. Verstärkungen dürfte es angesichts finanzieller Engpässe auch nicht mehr geben, bezüglich möglicher Abgänge hat Ziegner aber klargemacht, dass er sich gerne noch von Spielern trennen würde. Angesichts der Kadergröße von 26 Feldspielern und drei Torhütern hat Duisburgs Cheftrainer Sorge, dass es Frustrierte geben wird. „Bei unserer Kadergröße werden wir im Laufe der Rückrunde unzufriedene Spieler haben, da sie wenig Einsatzzeit bekommen“, bekräftige Ziegner. So etwas könnte auf die Stimmung drücken. Darüber hinaus sei regelmäßige Spielpraxis für jeden Profi das wichtigste, unabhängig vom Alter. Vier Spieler könnten noch gehen