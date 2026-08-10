Warum MSV-Kapitän Alexander Hahn nicht im Kader war

Es hätte kaum besser laufen können für den MSV Duisburg an diesem Wochenende. Mehr als 25.000 Fans kamen zum Heimauftakt in die neue Saison, der wurde mit 3:0 gegen den SV Meppen auch noch klar gewonnen, dazu bestes Sommerwetter. Also im wahrsten Sinne des Wortes alles eitel Sonnenschein an der Wedau? Für den Moment ja, aber im Hintergrund droht ein Thema heranzuwachsen, das zweifelsohne Störpotenzial hat.
Was war passiert? Der etatmäßige MSV-Kapitän Alexander Hahn stand gegen Meppen nicht in der Startelf. Ja, er stand nicht einmal im Kader. Trainer Dietmar Hirsch lieferte damit ein heikles Kuriosum an diesem Wochenende im deutschen Profifußball. Vor den abschließenden beiden Partien der 3. Liga am Sonntagabend gab es in 2. und 3. Liga an diesem ersten Spieltag vier Teams, bei denen der Kapitän nicht im Kader stand. Bei Fortuna Düsseldorf und dem FC Ingolstadt fehlten die Spielführer gesperrt, bei Viktoria Köln verletzt. Nicht im Kader, aber fit – dieses Schicksal ereilte ausschließlich Duisburgs Alexander Hahn.
„Ich glaube, es ist nicht nötig, mit vier Innenverteidigern in so ein Spiel zu gehen. Ali hat das sehr professionell aufgenommen. Er ist unser Kapitän, das haben wir gesagt, und er geht sehr gut damit um. Er hat auch eine sehr gute Vorbereitung gehabt, aber wir müssen halt Entscheidungen treffen“, sagte Hirsch nach der Partie. „Wir haben auch gesagt, 38 Spiele, DFB-Pokal, Niederrheinpokal, wir werden jeden brauchen und es lässt sich keiner hängen. Es war halt eine Entscheidung für dieses Spiel.“
Doch Hirsch ist lange genug im Geschäft, dass auch er um die potenzielle Brisanz dieses Themas weiß. Ein Kapitän, der auf Dauer keine Rolle spielt, wirft Fragen auf. Die, warum er dann Kapitän ist. Oder die, wie er mit der Nichtberücksichtigung umgehen wird. „Wir haben so eine Leistungsdichte, dass sich das von Woche zu Woche ändern kann. Das Spiel ist ein Tag in der Woche, aber es gibt so viele Themen, die drum herum geregelt werden. Natürlich möchte jeder spielen, auch der Kapitän, ist doch klar“, wiegelte Hirsch am Samstag erst mal ab.
Hahn war seit seinem Wechsel aus Münster 2024 unumstrittener Führungsspieler – auf dem Platz, wohlgemerkt. Das sieht auch Hirsch natürlich so. „Ich konnte mich zwei Jahre als Führungskraft auf Ali verlassen. Jetzt ist vielleicht der ein oder andere sportlich ein bisschen vor ihm, aber trotzdem ist er mein Sprachrohr und mein wichtigster Ansprechpartner. Wir haben hier mehr oder weniger von null angefangen und er hat da seinen Mann gestanden, was absoluten Respekt verdient.“
Und dann machte Hirsch klar, dass er aus Hahns Nicht-Berücksichtigung für sich keine Frage ableiten will, ob bald jemand anders die Binde dauerhaft trägt. „Wenn ich im dritten Jahr bin und mich auf Ali verlassen kann, als Mensch und als Ansprechpartner und als Führungspersönlichkeit, dann werde ich da nichts ändern, unabhängig davon, ob er spielt oder nicht.“
Für den MSV-Coach hat das Kapitänsamt mehr Gewicht als nur als Rolle innerhalb der 90 Minuten. „Ich finde, ein Kapitän muss nicht immer spielen, aber so wie Ali das ausführt, geht es auch gar nicht darum. Er führt die Truppe, er ist ansprechbar für die jungen Spieler. Und man sieht ja, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Gestern habe ich gehört, es gibt vier Kapitäne bei einer Mannschaft. Das muss jeder Trainer selber entscheiden. Auch das hat vielleicht einen Grund oder ist ein Modell.“
Ein Modell, das sich bewähren muss. Wie das in Duisburg. Mit Alexander Hahn.