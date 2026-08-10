Warum MSV-Kapitän Alexander Hahn nicht im Kader war

Doch Hirsch ist lange genug im Geschäft, dass auch er um die potenzielle Brisanz dieses Themas weiß. Ein Kapitän, der auf Dauer keine Rolle spielt, wirft Fragen auf. Die, warum er dann Kapitän ist. Oder die, wie er mit der Nichtberücksichtigung umgehen wird. „Wir haben so eine Leistungsdichte, dass sich das von Woche zu Woche ändern kann. Das Spiel ist ein Tag in der Woche, aber es gibt so viele Themen, die drum herum geregelt werden. Natürlich möchte jeder spielen, auch der Kapitän, ist doch klar“, wiegelte Hirsch am Samstag erst mal ab.

Hahn war seit seinem Wechsel aus Münster 2024 unumstrittener Führungsspieler – auf dem Platz, wohlgemerkt. Das sieht auch Hirsch natürlich so. „Ich konnte mich zwei Jahre als Führungskraft auf Ali verlassen. Jetzt ist vielleicht der ein oder andere sportlich ein bisschen vor ihm, aber trotzdem ist er mein Sprachrohr und mein wichtigster Ansprechpartner. Wir haben hier mehr oder weniger von null angefangen und er hat da seinen Mann gestanden, was absoluten Respekt verdient.“

„Ich finde, ein Kapitän muss nicht immer spielen“