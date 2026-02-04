Warum Moritz Paul alle Wechselangebote ablehnt

Seine Torgefahr hat sich längst über die Rheinberger Stadtgrenzen hinaus rumgesprochen. So wollten sich auch schon höherklassige Vereine die Dienste von Moritz Paul sichern. Doch der 22-jährige Goalgetter des Landesligisten SV Budberg widerstand allen Verlockungen. So wird Paul bis mindestens Sommer 2027 weiter für seinen Heimatklub auflaufen. Warum der Stürmer erneut alle Angebote ausschlug und ein weiteres Mal beim SVB verlängerte, erklärte er nach dem 2:0-Derbysieg über den 1. FC Lintfort.
Nach dem Flutlicht-Erfolg hatte Kapitän Moritz Paul gute Laune. Seine Mannschaft habe „sehr erwachsen“ gespielt und sich gut „reingekämpft“. Obwohl der Spielführer nicht mit einem eigenen Treffer glänzen konnte, brachte er sich immer wieder gekonnt in Szene. Neben seinem Lattenkopfball (11.) legte Paul den Führungstreffer von Ole Egging vor und gewann wieder einmal unzählige Kopfballduelle.
Als einer von insgesamt 14 Spielern gab er Trainer Tim Wilke kürzlich seine Zusage für die nächste Saison. Hierfür schlug er wohl ein weiteres Mal lukrative Angebote aus. „Eine Gemeinschaft, so wie hier, gibt‘s kein zweites Mal“, sagte der Torjäger auf Nachfrage der Redaktion. „Ich bin sehr glücklich in Budberg. Diese Gemeinschaft mannschaftsübergreifend ist unglaublich. Wenn man sieht, wer uns auch im Derby wieder von außen unterstützt, – die Zweite, die Dritte und die Vierte. Alle Mannschaften halten hier zusammen. Das ist etwas, was ich sehr zu schätzen weiß.“
Angesprochen auf das Interesse auch namhafter Klubs und ob er es überhaupt in Erwägung zieht, den SVB zu verlassen, meinte der Schalke-Fan: „Das ist natürlich immer schwer, zu beantworten. Das werde ich oft gefragt. Ich bin sehr glücklich hier. Ich sehe das Ganze realistisch. Da muss man auch immer abwägen, ob der Wechsel zu einem größeren Klub mit dem Job und der Freizeit vereinbar wäre. Außerdem gibt‘s keine Garantie, dass es woanders direkt funktioniert.“
Klingt also so, als ob sich die Budberger Zuschauer noch länger auf Treffer ihres Kapitäns im Scania-Sportpark mit eigener Tormusik freuen dürfen. Seit seiner Torpremiere für die erste Mannschaft am 26. September 2021 im Bezirksliga-Heimspiel gegen die DJK Twisteden kommt Moritz Paul auf 135 Treffer.
