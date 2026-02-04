Warum Moritz Paul alle Wechselangebote ablehnt

Angesprochen auf das Interesse auch namhafter Klubs und ob er es überhaupt in Erwägung zieht, den SVB zu verlassen, meinte der Schalke-Fan: „Das ist natürlich immer schwer, zu beantworten. Das werde ich oft gefragt. Ich bin sehr glücklich hier. Ich sehe das Ganze realistisch. Da muss man auch immer abwägen, ob der Wechsel zu einem größeren Klub mit dem Job und der Freizeit vereinbar wäre. Außerdem gibt‘s keine Garantie, dass es woanders direkt funktioniert.“

Klingt also so, als ob sich die Budberger Zuschauer noch länger auf Treffer ihres Kapitäns im Scania-Sportpark mit eigener Tormusik freuen dürfen. Seit seiner Torpremiere für die erste Mannschaft am 26. September 2021 im Bezirksliga-Heimspiel gegen die DJK Twisteden kommt Moritz Paul auf 135 Treffer.

____

____

____

