Warum Mönchengladbach sich nicht für die Frauen-EM 2029 beworben hat

Unter anderem müssen die EM-Austragungsstädte nach Medienberichten weitreichende finanzielle und vertragliche Garantien übernehmen, etwa zu Sicherheitskosten, Infrastruktur und möglichen Ausfallrisiken. „Ein ausschlaggebender Grund waren vor allem die nur sehr schwer kalkulierbaren aber zu erwartenden sehr hohen Kosten, die als EM-Spielort auf die Stadt Mönchengladbach zugekommen wären. Diese wären nicht darstellbar gewesen“, so die Stadt weiter. Auch Berlin als Hauptstadt beteiligt sich aus diesen Gründen nicht als EM-Spielort.

Für die Frauen-Weltmeisterschaft 2027 hatte sich Mönchengladbach noch als Spielort am nationalen Bewerbungsverfahren beteiligt. Damals ging Deutschland mit dem niederländischen und belgischen Fußballverband als Ausrichtertrio ins Rennen. Doch als deutsche Spielorte legte sich der DFB letztendlich auf Dortmund, Duisburg, Düsseldorf und Köln fest. Neben Mönchengladbach gingen auch Gelsenkirchen und Aachen leer aus. Den Zuschlag für das WM-Turnier 2027 erhielt am Ende Brasilien.