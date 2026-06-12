Warum Michelle Köpfer beim FC Wittlingen so wichtig ist

„Mentalitätsmonster“ und „immer für einen da“: Michelle Köpfer | Foto: Gerd Gründl

Michelle Köpfer brennt für den Fußball. Beim FC Wittlingen ist sie die dienstälteste Spielerin. Nun steht die 32-Jährige mit dem Landesligisten vor ihrer ersten Relegation.

Wenn es bei den Fußballerinnen des FC Wittlingen mal „Omi“ über den Rasen schallen sollte, könnte sich die eine oder andere Gegenspielerin fehlleiten lassen. Und glatt glauben, sie könne die Adressatin Michelle Köpfer mal eben locker müde laufen. Doch Obacht: „Michelle ist nicht nur die Älteste, sondern auch die Fitteste im Team“, sagt Trainerin Mona Reichert über ihre sprintstarke Innenverteidigerin.

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