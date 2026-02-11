Warum Michael von Amelen sofort wird als Kreisliga-Trainer einsteigt

Am Mittwoch steht das erste Training an. Von Amelen wird zunächst auf die Fitness der Mannschaft schauen. Danach geht es darum, „seinen Stempel aufzudrücken, was die Spielweise angeht“, so der Trainer. Insbesondere die Defensive gilt als Baustelle – 42 Gegentore sind der zweitschlechteste Wert der Liga. Vier Wochen bleiben von Amelen, bis Wickrathhahn am 7. März das erste Ligaspiel gegen Odenkirchen bestreitet. Glück für ihn: Aufgrund eines spielfreien Termins startet Wickrathhahn eine Woche später als die Konkurrenz in die zweite Saisonhälfte.