Warum Michael von Amelen sofort als Kreisliga-Trainer einsteigt

Für Michael von Amelen geht es derzeit Schlag auf Schlag in Sachen Trainerjobs. Nach nur drei Wochen beendet er seine Tätigkeit als Co‑Trainer bei TuS Wickrath. Jetzt folgt das nächste Angebot. Warum er Wickrath verließ – und welchen Verein er nun vor dem Abstieg bewahren soll.

von Daniel Brickwedde · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Das ist Michael von Amelen.
Das ist Michael von Amelen. – Foto: Nils Rupietta

Zwei Tage hatte Michael von Amelen etwas Ruhe vom Fußball. Dann rief bereits die nächste Aufgabe im Stadtgebiet: Der 46‑Jährige ist neuer Trainer beim A‑Ligisten Blau‑Weiß Wickrathhahn.

Dass von Amelen überhaupt für diese Trainerstelle infrage kam, liegt an seinem schnellen Rückzug bei TuS Wickrath. Erst Mitte Januar trat er als Trainer beim SC Rheindahlen zurück und schloss sich direkt im Anschluss TuS Wickrath als Co‑Trainer an. Diese Rolle taugte ihm jedoch nicht.

Schnelle Einsicht

„Wickrath hat mit Gianluca Nurra und Marc Sanders zwei gute Trainer. Ich habe leider schnell gemerkt, dass die Rolle als dritter Trainer nicht ganz so zu mir passt. Wickrath hat eine richtig coole Mannschaft, und ich habe mich dort auch sofort wohlgefühlt – allerdings weniger in der Position als Co‑Trainer“, sagt von Amelen.

Er suchte das Gespräch mit Nurra, der laut von Amelen Verständnis für seine Situation zeigte. Also verließ von Amelen den Bezirksligisten nach rund drei Wochen wieder. Eine sofortige Rückkehr auf die Trainerbank war vorerst nicht geplant. Doch bereits zwei Tage später erhielt von Amelen eine Facebook‑Nachricht von Christian Engels, Offensivspieler bei Blau‑Weiß Wickrathhahn: Ob er nicht Lust auf ein Gespräch hätte? So erzählt es von Amelen – und muss selbst etwas lachen darüber, dass es mit der Pause dann doch nicht ganz so funktioniert hat.

Der 46‑Jährige lebt allerdings für den Fußball. Also traf er sich mit Engels und Christopher Wolters, zwei Spielern aus dem Wickrathhahner Kader, die federführend die sportliche Organisation übernommen haben. Ende November hatten der Vereinsvorsitzende Thomas Schmitz sowie das Trainerduo Carlos Miguel und Mark Endemann den Verein verlassen. Seitdem verwaltet sich die Mannschaft quasi selbst.

Sofort statt Sommer

„In dem Gespräch ging es eigentlich um eine Aufgabe im Sommer. Dann drehte es sich jedoch plötzlich darum, ob ich sofort übernehmen kann. Die Mannschaft hat aktuell keinen Trainer und steckt unten drin. Ich habe kurz nachgedacht – und dann zugesagt“, sagt von Amelen.

Mit Wickrathhahn steigt von Amelen in den Abstiegskampf der A‑Liga ein. Der Verein steht mit zwölf Punkten auf Rang zwölf – dem ersten potenziellen Nichtabstiegsplatz. Vor Weihnachten holte die Mannschaft allerdings zwei Siege in Serie – wohlgemerkt ohne Trainerteam. „Ich mag solche Aufgaben, bei denen ich etwas aufbauen kann. Es wird aber nicht ganz einfach“, sagt von Amelen. Einst spielte von Amelen selbst für Wickrathhahn und kennt einige Spieler noch aus deren Jugendzeit im Verein. Er nennt die Aufgabe im Mönchengladbacher Süden deshalb eine „Herzensangelegenheit“.

Am Sonntag beobachtete von Amelen noch als Zuschauer das Testspiel von Wickrathhahn gegen TuS Reuschenberg, das mit 2:3 verloren ging. Erste Erkenntnisse aus dem Spiel? „Der Auftritt war im Grunde okay. Es braucht ein bisschen mehr Struktur, ein paar taktische Dinge. Aber die Mannschaft lebt – das ist mir wichtig.“

Am Mittwoch steht das erste Training an. Von Amelen wird zunächst auf die Fitness der Mannschaft schauen. Danach geht es darum, „seinen Stempel aufzudrücken, was die Spielweise angeht“, so der Trainer. Insbesondere die Defensive gilt als Baustelle – 42 Gegentore sind der zweitschlechteste Wert der Liga. Vier Wochen bleiben von Amelen, bis Wickrathhahn am 7. März das erste Ligaspiel gegen Odenkirchen bestreitet. Glück für ihn: Aufgrund eines spielfreien Termins startet Wickrathhahn eine Woche später als die Konkurrenz in die zweite Saisonhälfte.