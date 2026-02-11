Warum Michael von Amelen sofort als Kreisliga-Trainer einsteigt

Er suchte das Gespräch mit Nurra, der laut von Amelen Verständnis für seine Situation zeigte. Also verließ von Amelen den Bezirksligisten nach rund drei Wochen wieder. Eine sofortige Rückkehr auf die Trainerbank war vorerst nicht geplant. Doch bereits zwei Tage später erhielt von Amelen eine Facebook‑Nachricht von Christian Engels, Offensivspieler bei Blau‑Weiß Wickrathhahn: Ob er nicht Lust auf ein Gespräch hätte? So erzählt es von Amelen – und muss selbst etwas lachen darüber, dass es mit der Pause dann doch nicht ganz so funktioniert hat.