Warum Michael Kolkenbrock beim SV Menzelen aufhört

Michael Kolkenbrock lebt förmlich für seinen SV Menzelen. Vom Jugendobmann über verschiedene Vorstandsposten bis hin zum Projektmanager beim Kunstrasenbau. Es gab kaum einen Bereich, in dem der leidenschaftliche Schalke-Fan nicht Verantwortung übernommen hat. Vor acht Jahren trat er aus gesundheitlichen Gründen zunächst aus dem Vorstand zurück, kehrte jedoch wenig später als Sportlicher Leiter zurück. Nun zieht der 58-Jährige in vier Monaten endgültig einen Schlussstrich.
„Der Akku ist ziemlich leer“, sagt Kolkenbrock offen. „Man wird in vielen Sachen dünnhäutiger. Dinge, die man früher weglachen konnte, gehen einem plötzlich an die Nerven.“ Über Jahre hinweg habe er vieles aufgebaut, nun fehle schlicht die Kraft. „Ich haue nicht sofort in den Sack – aber es ist der richtige Zeitpunkt.“