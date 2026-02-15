Warum Michael Kolkenbrock beim SV Menzelen aufhört

Und die Perspektive stimmt: Der gesamte Kader hat für die kommende Spielzeit zugesagt. Das Durchschnittsalter liegt bei rund 24 Jahren. Um Spieler wie Luca Terfloth herum soll in den nächsten Jahren etwas wachsen. „Die Jungs sind Feuer und Flamme. Sie haben Lust auf modernes Training“, sagt Weißenfels. „Ich hätte nicht gedacht, nach zweieinhalb Jahren Pause noch einmal so motiviert zu sein und als Trainer so emotional mitzugehen“, ergänzt der ehemalige Drittliga-Spieler. Der 33-jährige Familienvater befindet sich noch mitten im Lehramtsstudium und möchte bald selbst wieder auf den Platz stehen.