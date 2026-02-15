 2026-02-09T08:36:21.830Z

Warum Michael Kolkenbrock beim SV Menzelen aufhört

Nach fast zwei Jahrzehnten im Ehrenamt zieht Michael Kolkenbrock die Reißleine. Warum der plötzliche Rückzug des Sportlichen Leiters den SV Menzelen vor einen besonderen Umbruch stellt – und welche überraschende Lösung der Verein nun gewählt hat.

von Fabian Kleintges-Topoll
Der SV Menzelen liegt ihnen am Herzen: Dominik Seemann, Michael Kolkenbrock, Jesse Weißenfels, Christian Maikamp und Thomas Lübcke (v.l.).
Der SV Menzelen liegt ihnen am Herzen: Dominik Seemann, Michael Kolkenbrock, Jesse Weißenfels, Christian Maikamp und Thomas Lübcke (v.l.). – Foto: Fabian Kleintges-Topoll

Beim A-Ligisten SV Menzelen stehen im Sommer personelle Veränderungen an – nicht aus sportlicher Not, sondern aus persönlichen Gründen. Nach fast 20 Jahren im Ehrenamt wird Michael Kolkenbrock sein Amt als Sportlicher Leiter zum 30. Juni niederlegen. Der Verein reagiert auf das baldige Ende einer Ära mit einer internen Lösung, die zugleich Aufbruchsstimmung versprüht.

Michael Kolkenbrock lebt förmlich für seinen SV Menzelen. Vom Jugendobmann über verschiedene Vorstandsposten bis hin zum Projektmanager beim Kunstrasenbau. Es gab kaum einen Bereich, in dem der leidenschaftliche Schalke-Fan nicht Verantwortung übernommen hat. Vor acht Jahren trat er aus gesundheitlichen Gründen zunächst aus dem Vorstand zurück, kehrte jedoch wenig später als Sportlicher Leiter zurück. Nun zieht der 58-Jährige in vier Monaten endgültig einen Schlussstrich.

Ende einer Ära: Kolkenbrock verlässt den SV Menzelen

„Der Akku ist ziemlich leer“, sagt Kolkenbrock offen. „Man wird in vielen Sachen dünnhäutiger. Dinge, die man früher weglachen konnte, gehen einem plötzlich an die Nerven.“ Über Jahre hinweg habe er vieles aufgebaut, nun fehle schlicht die Kraft. „Ich haue nicht sofort in den Sack – aber es ist der richtige Zeitpunkt.“

Wichtig ist ihm die Klarstellung: „Es gab keinen Streit.“ Ganz loslassen kann Kolkenbrock dennoch nicht. Dafür hänge er zu sehr an „seinem Verein“. Eine offizielle Funktion wird er künftig zwar nicht mehr bekleiden, dem Team aber weiterhin nah bleiben und seine Nachfolger unterstützen.

Neues Trainerduo übernimmt Verantwortung in der Kreisliga A Moers

Nach der Abschiedsverkündung brachte das neue Trainerduo selbst eine Idee ins Spiel. „In England gibt es Teammanager – warum nicht auch bei uns?“, lautete der gemeinschaftliche Vorschlag von Dominik Seemann und Jesse Weißenfels, die fortan nicht nur an der Seitenlinie neue Impulse setzen wollen. Ab dem 1. Juli übernehmen die Trainer parallel Kolkenbrocks Aufgaben in der sportlichen Entscheidungsfindung. Schon jetzt herrscht eine enge Zusammenarbeit.

„Jesse und ich telefonieren täglich. Für uns ist das neu. Als Spieler oder Trainer führt man Gespräche und baut Netzwerke auf – aber in verantwortlicher Position ist das noch mal etwas anderes“, sagt Seemann.

Der Vereinsvorsitzende Thomas Lübcke, seit fünf Jahren im Amt, unterstützt den Weg ausdrücklich. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Christian Maikamp blickt er positiv nach vorne. „Hier ist vieles zukunftsträchtig. Wir sind happy mit der Lösung und glauben, dass das eine erfolgreiche Geschichte werden kann.“

Sportlich verlief der Start der neuen Coaches allerdings bislang wechselhaft: drei Siege, drei Niederlagen, Tabellenplatz elf in der Kreisliga A Moers. 2026 ist der SV Menzelen noch punkt- und torlos. Doch das trübt die Stimmung kaum. „Wir fühlen uns wahnsinnig wohl und haben unglaublich viel Spaß“, sagt Seemann.

SV Menzelen setzt mit junger Mannschaft auf langfristige Entwicklung

Und die Perspektive stimmt: Der gesamte Kader hat für die kommende Spielzeit zugesagt. Das Durchschnittsalter liegt bei rund 24 Jahren. Um Spieler wie Luca Terfloth herum soll in den nächsten Jahren etwas wachsen. „Die Jungs sind Feuer und Flamme. Sie haben Lust auf modernes Training“, sagt Weißenfels. „Ich hätte nicht gedacht, nach zweieinhalb Jahren Pause noch einmal so motiviert zu sein und als Trainer so emotional mitzugehen“, ergänzt der ehemalige Drittliga-Spieler. Der 33-jährige Familienvater befindet sich noch mitten im Lehramtsstudium und möchte bald selbst wieder auf den Platz stehen.

Langfristig trauen die Menzelener ihrer Mannschaft einiges zu. „In den nächsten ein bis drei Jahren wollen wir oben mitspielen und die Jungs weiterentwickeln. Das Potenzial ist riesig“, sagt Seemann. Ob es für den ganz großen Sprung reicht, bleibt abzuwarten. Schon Kolkenbrock machte in der Vergangenheit keinen Hehl daraus, von der Bezirksliga zu sprechen. „Dafür muss alles passen. Wichtig ist vor allem, die Spieler bei uns zu halten.“

Die Trainer gehen diesen Weg mit. Ihre Haltung: „Jeder junge Spieler aus der eigenen Jugend ist in der ersten Mannschaft mehr wert als ein externer Zugang.“ Die enge Verzahnung zwischen erster Mannschaft, der zweiten Mannschaft (C-Liga) und der A-Jugend soll deshalb zudem weiter gestärkt werden. Kolkenbrocks junge Nachfolger scharren schon jetzt mit den Hufen.