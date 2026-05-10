Warum Michael Dörr wieder Trainer des FSV Hessen Wetzlar ist

Zurück beim früheren heimischen Frauenfußball-Zweitligisten: Michael Dörr hat bis zum Saisonende noch einmal den Trainerposten beim Verbandsliga-Team des FSV Hessen Wetzlar übernommen. © PeB

Wetzlar. Man sieht sich immer zweimal im Leben: Für Michael Dörr und den FSV Hessen Wetzlar gilt das mit Sicherheit. Der 62-jährige Dörr war von August bis Dezember 2018 Trainer des damaligen Frauenfußball-Zweitligisten. Als der Verein ihm den Stuhl vor die Tür stellte, rangierte der FSV im unteren Mittelfeld der Tabelle. Am Ende der Saison 2018/2019 war der FSV unter die Linie gerutscht und der Abstieg in die Regionalliga endgültig besiegelt. Jetzt ist Michael Dörr zurück – wieder als Trainer und wieder nur für eine begrenzte Zeit.