 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligabericht

Warum Michael Dörr wieder Trainer des FSV Hessen Wetzlar ist

Teaser Frauenfussball: +++ Bei den Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar steht jemand an der Seitenlinie, der schon mal das Sagen hatte. Das sagt Michael Dörr zum Comeback und der Perspektive des Clubs +++

von Redaktion · Heute, 22:05 Uhr · 0 Leser
Zurück beim früheren heimischen Frauenfußball-Zweitligisten: Michael Dörr hat bis zum Saisonende noch einmal den Trainerposten beim Verbandsliga-Team des FSV Hessen Wetzlar übernommen. © PeB
Zurück beim früheren heimischen Frauenfußball-Zweitligisten: Michael Dörr hat bis zum Saisonende noch einmal den Trainerposten beim Verbandsliga-Team des FSV Hessen Wetzlar übernommen. © PeB

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Michael Dörr
Michael Dörr

Wetzlar. Man sieht sich immer zweimal im Leben: Für Michael Dörr und den FSV Hessen Wetzlar gilt das mit Sicherheit. Der 62-jährige Dörr war von August bis Dezember 2018 Trainer des damaligen Frauenfußball-Zweitligisten. Als der Verein ihm den Stuhl vor die Tür stellte, rangierte der FSV im unteren Mittelfeld der Tabelle. Am Ende der Saison 2018/2019 war der FSV unter die Linie gerutscht und der Abstieg in die Regionalliga endgültig besiegelt. Jetzt ist Michael Dörr zurück – wieder als Trainer und wieder nur für eine begrenzte Zeit.

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