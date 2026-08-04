Warum Mettingen/Krenkingen mehr Humpen in den Vereinsheimen braucht

Die Fußballer der SG Mettingen/ Krenkingen II sind Meister in der Kreisliga C. Kapitän Sven Gantert spricht im Aufsteigerporträt über Dampfmacher und gute Seelen der Mannschaft.
In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: die SG Mettingen/Krenkingen II − Aufsteiger in die Kreisliga B. In der Staffel VI der Kreisliga C gewannen die SG-Fußballer 17 Spiele und verloren nur ein einziges Mal. Kapitän Sven Gantert blickt zurück.
Welcher Satz fasst die Saison am besten zusammen?
Es war eine super Saison der gesamten Mannschaft, die nach drei, vier Jahren endlich mit der Meisterschaft und dem Aufstieg belohnt wurde.
Mannschaftliche Geschlossenheit vorausgesetzt – was war darüber hinaus ein wichtiger Erfolgsfaktor?
Die Kaderbreite, gerade für eine zweite Mannschaft. Wir waren oft 20 oder mehr als 20 Mann im Training und auch bei den Spielen. Und diesmal hatten wir nicht den einen Torschützen mit 30 Treffern, sondern viele Spieler mit vielen Toren.
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