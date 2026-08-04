Warum Mettingen/Krenkingen mehr Humpen in den Vereinsheimen braucht

Einer der drei Feierbiester der SG: Sven Gantert | Foto: Privat

Die Fußballer der SG Mettingen/ Krenkingen II sind Meister in der Kreisliga C. Kapitän Sven Gantert spricht im Aufsteigerporträt über Dampfmacher und gute Seelen der Mannschaft.

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: die SG Mettingen/Krenkingen II − Aufsteiger in die Kreisliga B. In der Staffel VI der Kreisliga C gewannen die SG-Fußballer 17 Spiele und verloren nur ein einziges Mal. Kapitän Sven Gantert blickt zurück.

Welcher Satz fasst die Saison am besten zusammen?

Es war eine super Saison der gesamten Mannschaft, die nach drei, vier Jahren endlich mit der Meisterschaft und dem Aufstieg belohnt wurde.