Warum Melanie Winterhalder plötzlich ein Kreisliga-Spiel gepfiffen hat

Beim Spiel in der Fußball-Kreisliga muss Melanie Winterhalder spontan als Unparteiische einspringen. Kein Problem für die 41-Jährige, sie verfügt in diesem Job über reichlich Erfahrung.

Der beste Schiedsrichter ist jener, den man gar nicht bemerkt. Richtig. Wenn der Referee das Spiel zurückhaltend, quasi unsichtbar leitet und sich nicht in den Mittelpunkt drängt, dann läuft es genau so, wie es sein soll. Am vergangenen Samstag übertrieb es der Schiri allerdings mit der Unsichtbarkeit, er reiste erst gar nicht an. Und so standen die Spieler von Gastgeber SV Titisee und dem SV TuS Immendingen da und wussten nicht so recht, wie ihnen geschieht.

Glücklicherweise gibt es beim SVT in Momenten wie diesen – und nicht nur in diesen – Melanie Winterhalder. "Meli, der Schiri fehlt", hieß es plötzlich in ihre Richtung, und dann nahm dieser Nachmittag seinen ganz speziellen Lauf. "Ich habe dann Sven Pacher vom Verbandsschiedsrichterausschuss angerufen und ihm unser Problem geschildert", erzählt Winterhalder, die beim SVT als Vorstand Sport in der Verantwortung steht. Helfen konnte dieser nur bedingt, doch die zwei Optionen lagen auf der Hand: Entweder wird das Spiel abgesagt und neu angesetzt, oder es pfeift eine Person, die sich vor Ort befindet und mit der beide Vereine einverstanden sind.