Warum Maurice Bock für den ASV Süchteln so wertvoll ist Rekordspieler mit Bodenhaftung: Maurice Bock hat beim ASV Süchteln eine Marke gesetzt, die lange halten dürfte. Was ihn über Jahre so konstant gemacht hat, wie er selbst auf die Zahl blickt – und warum im Umfeld plötzlich größer gedacht wird. von RP / Heiko Van der Velden · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Bock ist Rekordspieler des ASV Süchtelns – Foto: Tom Ostermann

Beim ASV Süchteln ist ein Meilenstein erreicht worden, der für viele Jahre Bestand haben dürfte: Maurice Bock ist neuer Rekordspieler des Vereins. Im Auswärtsspiel bei den VSF Amern absolvierte der 29-Jährige vor einigen Wochen sein 230. Pflichtspiel und überholte damit Karsten Robertz, der zuvor auf 229 Einsätze gekommen war.

Lautsprecher und Leistungsträger Was wie eine nüchterne Zahl wirkt, steht sinnbildlich für eine außergewöhnliche Entwicklung – sowohl die des Spielers als auch die des Vereins. Denn Bock hat große Teile seines sportlichen Werdegangs in Süchteln verbracht und die verschiedenen Phasen des Klubs hautnah miterlebt. Im Kindesalter lernte er zunächst in Süchteln das Fußballspielen, ehe es ihn ab der D-Jugend zum 1. FC Mönchengladbach zog. In der Saison 2015/16 folgte schließlich die Rückkehr zum ASV. Dort wurde er mit der A-Jugend zunächst Meister in der Kreisleistungsklasse. Anschließend gelang der Sprung zu den Senioren – mit sofortigem Erfolg: Süchteln stieg am Saisonende 2016/17 von der Bezirksliga in die Landesliga auf. Daran hatte Bock bereits großen Anteil: Mit 30 Einsätzen, drei Toren und fünf Vorlagen gehörte er früh zu den Leistungsträgern der Mannschaft.

Mittlerweile ist die Marke bereits weiter nach oben geschraubt worden: Nach weiteren Einsätzen steht Bock aktuell bei 233 Spielen im ASV-Trikot. Der Rekord selbst spielt für ihn allerdings keine allzu große Rolle. Wichtiger als die Zahl sind ihm der sportliche Alltag und das Miteinander innerhalb der Mannschaft. „Fußball hat für mich einen sehr hohen Stellenwert. Beim ASV passt einfach alles – die Mannschaft, das Umfeld und der Zusammenhalt. Das gibt einem sehr viel“, sagt er. Diese Bodenständigkeit zieht sich durch seine gesamte Laufbahn. Bock gilt nicht als Lautsprecher, sondern als verlässlicher Leistungsträger, der Woche für Woche seine Rolle erfüllt. Über Jahre hinweg hat er sich zu einer festen Größe entwickelt – meist auf der linken Seite, wo er defensiv stabil agiert und zugleich immer wieder offensive Akzente setzt. Besonders bei Standards übernimmt er Verantwortung und bringt seine Qualitäten ein. Gleichzeitig hat er den Anspruch, sich stetig weiterzuentwickeln. „Ich versuche, mich von Saison zu Saison zu steigern – mehr Tore, mehr Vorlagen“, sagt Bock.