Warum Mario Basler den SV Sonsbeck kennt

Während einer der Werbepausen der Fußball-Live-Talkshow „Doppelpass“ von Sport1 nutzte Udo Evertz am vergangenen Sonntag seine Chance und sprach Mario Basler auf dem Weg zur Toilette an. „Ich habe ihn gefragt, ob er noch den SV Sonsbeck kennt. Ja natürlich, hat Mario geantwortet“, sagt der langjährige Jugend-Obmann des Oberliga-Klubs, der mit dem ehemaligen Nationalkicker samt SVS-Schal noch ein Handyfoto machte. Warum der Ex-Profi während seiner Zeit als Spieler von Werder Bremen in Sonsbeck war.