 2026-08-06T13:32:42.897Z

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Warum Marc Perchner den SV Hummetroth verlassen hat

Angreifer feiert Traum-Rückkehr zum VfR Fehlheim

von Redaktion · Gestern, 12:00 Uhr · 0 Leser
Der VfR Fehlheim darf sich wieder über die Tore von Marc Perchner freuen.
Der VfR Fehlheim darf sich wieder über die Tore von Marc Perchner freuen. – Foto: Dagmar Jährling

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Fehlheim. Keine Frage, Marc Perchner bestimmte in der vergangenen Woche die Schlagzeilen im südhessischen Amateurfußball. Nachdem er den VfR Fehlheim in der vergangenen Saison mit 51 Toren in die Verbandsliga geschossen hatte, wollte der 27-jährige Mittelstürmer bei Hessenligist SV Hummetroth eigentlich den nächsten Schritt machen.

Fr., 31.07.2026, 19:00 Uhr
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Kurz vor dem Rundenstart am Wochenende wurde dann jedoch der Vertrag mit den Odenwäldern aufgelöst – Perchner kehrte in den Bensheimer Stadtteil zurück. Beim Fehlheimer Auftakt bei Mitaufsteiger Spvgg. Neu-Isenburg stand Perchner dann sofort in der Startelf und avancierte sogleich zum Matchwinner. Sein 14-Minuten-Hattrick bescherte den „Rasenspielern“ einen 4:1-Erfolg. Und damit auch einen perfekten Start in die neue Liga.

Was er über seine Rückkehr zum VfR berichtet und womit er Hummetroths Trainer Tino Lagator widerspricht, lest ihr Artikel auf Echo online (Plus).