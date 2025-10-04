Warum Linus Krajac für den SV Sonsbeck so wertvoll ist

Derweil äußerte sich Fabrice Kempe in dieser Woche auf Nachfrage der Redaktion dazu, warum er den SV Sonsbeck etwas überraschend verlassen hat. Der 20-Jährige wird nach seinem Kreuzbandriss fortan das Trikot des Ligakonkurrenten BW Dingden tragen. „Ich habe mich für einen Wechsel entschieden, weil ich in Dingden super Voraussetzungen habe, wieder fit zu werden mit einem Athletiktrainer, mit dem ich eng zusammenarbeite, sowie mit einem sehr guten Physio. Ich hatte auch super Gespräche mit dem Trainer und Sportdirektor.“

Bis zum Comeback dauert’s noch einige Monate. Kempe dazu: „Meinem Knie geht‘s sehr gut. Ich arbeite hart an meinem Comeback und mache schon Passübungen mit der Mannschaft. Das Ziel ist, ab der Rückrunde wieder auf dem Platz zu stehen.“