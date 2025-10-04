Warum Linus Krajac für den SV Sonsbeck so wertvoll ist

Die Oberliga-Fußballer des SV Sonsbeck schweben vor der Partie beim VfB Hilden am Sonntag um 15 Uhr auf Wolke sieben. Nach dem siebten Spieltag grüßen die Rot-Weißen mit 14 Punkten von Tabellenplatz zwei. Einer der Erfolgsgaranten im Team von Trainer Heinrich Losing ist Linus Krajac. Der 25-Jährige kam in der vergangenen Winterpause vom SC St. Tönis als Ersatz für Sanjin Vrebac, der sich Schwarz-Weiß Essen anschloss. Krajac ist aus dem zentralen Mittelfeld des SVS längst nicht mehr wegzudenken.
Obwohl die Saison noch jung ist, hat Linus Krajac mit vier Treffern und zwei Vorlagen schon für wichtige Punkte gesorgt. In Büderich drehte er nach einem 0:1-Rückstand mit zwei Treffern die Partie auf 2:1 (Endstand 3:1). Gegen Frintrop sorgte Krajac, ebenfalls nach einem 0:1, mit einem Tor und einer Vorlage fürs 2:1. Beim FC Monheim traf er zum 2:1-Siegtreffer, und beim 1:0-Erfolg in Homberg bereite der Mittelfeldakteur den Treffer für Niklas Binn vor. „Wir befinden uns am Anfang der Saison, und ich kann zufrieden sein mit meiner Torausbeute. Es ist immer schön, wenn man Tore schießt. Aber auch das funktioniert nur mit der Mannschaft. Bis jetzt ist es für mich persönlich auf jeden Fall der beste Saisonstart“, meinte Krajac.
Dennoch gibt’s für Krajac keinen Grund, abzuheben: „Definitiv sehen wir uns nicht als Spitzenmannschaft. Unser Trainer sorgt schon dafür, das wir weiter mit klarem Kopf unsere Ziele erreichen – und das funktioniert im Moment sehr gut.“ Er ist aber auch der Meinung, dass alles möglich ist: „Wir wollen so schnell wie möglich den Klassenerhalt als Saisonziel erreichen. Und dann werden wir im Laufe der Saison mal schauen, was das Maximum sein könnte.“
Auf die Frage, warum sein Spiel im Moment so erfolgreich ist, hat Linus Krajac eine klare Antwort: „Ich bekomme viele Freiheiten vom Trainerteam, fühle mich sehr wohl in Sonsbeck und kann mich frei entfalten, was meine Spielweise angeht.“ Losing schwärmt von Krajacs Leistungen. „Linus hat in der Vorbereitung keine Einheit verpasst. Er ist topfit, und das kommt seinem Spiel jetzt zugute. Er ist laufstark, spielt gute Pässe und hat einen guten Schuss. Jetzt belohnt er sich für seinen Aufwand auch mit Toren und Vorlagen“, sagte der Trainer, der auch in Hilden auf die Fähigkeiten von Krajac bauen kann.
Losing sagte zur nächsten Aufgabe im Willy-Lemkens-Sportpark: „Der VfB hat in den letzten Jahren immer oben mitgespielt. Wir brauchen einen guten Tag und müssen unsere beste Leistung auf den Platz bringen. Die Saison ist noch jung und die Tabelle noch nicht aussagekräftig.“
Derweil äußerte sich Fabrice Kempe in dieser Woche auf Nachfrage der Redaktion dazu, warum er den SV Sonsbeck etwas überraschend verlassen hat. Der 20-Jährige wird nach seinem Kreuzbandriss fortan das Trikot des Ligakonkurrenten BW Dingden tragen. „Ich habe mich für einen Wechsel entschieden, weil ich in Dingden super Voraussetzungen habe, wieder fit zu werden mit einem Athletiktrainer, mit dem ich eng zusammenarbeite, sowie mit einem sehr guten Physio. Ich hatte auch super Gespräche mit dem Trainer und Sportdirektor.“
Bis zum Comeback dauert’s noch einige Monate. Kempe dazu: „Meinem Knie geht‘s sehr gut. Ich arbeite hart an meinem Comeback und mache schon Passübungen mit der Mannschaft. Das Ziel ist, ab der Rückrunde wieder auf dem Platz zu stehen.“