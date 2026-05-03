Warum Liedberg um den Klassenerhalt bangt

Und der zweite und wohl noch triftigere Grund sei das Verletzungspech: „Von 25 Spielern aus dem Kader standen mir in den letzten Wochen nur noch 13 gesunde Spieler zur Verfügung. Somit konnten wir nicht mehr wie üblich nochmals frische Kräfte einwechseln. Und mit dem Weggang unseres Abwehrchefs wurde unsere Abwehr abermals geschwächt“, so Vitz. Im Winter wechselte Kubilay Serin nach anderthalb Jahren in Liedberg zum Rheydter SV III. „Mir steht derzeit nur ein einziger Innenverteidiger zur Verfügung. Ich war somit gezwungen, völlig positionsfremde Spieler in der Innenverteidigung aufzustellen. Das erklärt auch die Gegentorflut nach der Winterpause“, fährt der Coach fort.

"Frust und Enttäuschung" machen sich breit

Man sei nicht in der Lage, jedes Spiel mindestens drei Tore für einen Punktgewinn zu erzielen. „Dazu gesellt sich dann ein stetig wachsender Frust und Enttäuschung darüber, dass aller Einsatz nicht belohnt wird. Dabei will ich nochmals betonen, wie stolz ich auf das gesamte Team bin. Jeder versucht, auch über seine persönlichen Grenzen zu gehen“, sagt Vitz.

Liedberg sei nun mal nach wie vor ein Dorfverein, für den es eine Herausforderung sei, ein konkurrenzfähiges Team für die A-Liga auf die Beine zu stellen. „Wir zahlen unseren Spielern nichts, sie spielen also ‚just for fun’. Die Sponsorensuche gestaltet sich schwierig, dementsprechend fehlen natürlich auch Gelder für externe Neuzugänge. Wir haben keine Reserve, die A-Jugend ist größtenteils der jüngere Jahrgang, den wir noch nicht für den Seniorenbereich melden können“, schildert Vitz die schwierigen Strukturen. Und bittet um Verständnis: „Das alles sind auch nachvollziehbare Gründe, oder?“

Die Mannschaft muss nun noch einige Punkte einfahren, um in der Klasse zu bleiben. Am 1. Mai ging es zum SC Rheindahlen. Jeweils einen Dreier gegen die Mitkonkurrenten SV Schelsen (10. Mai) und Red Stars (17. Mai) würde deutlich Druck wegnehmen. „Aber diese Spiele müssen auch erst mal gewonnen werden. Und sollten wir doch noch absteigen, ist das kein Problem für den Verein und mich. Am nächsten Tag scheint auch wieder die Sonne“, meint Fabian Vitz, der auch unabhängig von der Ligazugehörigkeit bereits für die kommende Saison zugesagt hat und in seine sechste Spielzeit bei den Grünweißen geht.