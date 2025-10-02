Holger Seitz durfte vergangenen Samstag erstmals Lennart Karl in der Regionalliga einsetzen. Die aktuelle Situation beeinflusst die Entwicklung des Youngsters. – Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldber

Warum Lennart Karl und Wisdom Mike von der Krise des FC Bayern II profitieren können „Er hatte richtig tolle Aktionen"

Die Reserve des FC Bayern München steht in der Regionalliga aktuell nur im Tabellenmittelfeld. Zwei hochkarätige Talente könnten davon profitieren.

Mit dabei am vergangenen Samstag war nämlich Top-Talent Lennart Karl. Am Tag zuvor noch in der Allianz Arena, nun das Grünwalder Stadion. Bei seiner Regionalliga-Premiere zeigte der 17-Jährige nur vereinzelt seine individuelle Klasse. Immer wieder versuchte er sich an schönem Fußball. So zum Beispiel in Minute 24: Karl bekam auf rechts den Ball, ging bis auf die Grundlinie und überwand im Sechzehner Kickers-Stürmer Muteba mit einem Trick. Insgesamt war es für ihn und seine Mannschaft jedoch ein gebrauchter Tag. Lennart Karl verschuldete Gegentor, doch Chefcoach Holger Seitz sah das Positive

Binnen acht Minuten fingen sich die Bayern drei Tore. Das zwischenzeitliche 0:2 resultierte aus einem Karl-Fehlpass. Artur Degraf verschönerte zwar kurz vor Schluss das Ergebnis auf 1:3, doch die durchwachsene Leistung der FCB-Talente blieb nach dem Abpfiff das Gesprächsthema. Cheftrainer Holger Seitz sah die Gründe für das schlechte Abschneiden in der fehlenden Erfahrung. Seitz sprach von einer ungenügenden Durchsetzungskraft, die im Herrenfußball elementar sei: „Sowas können die noch nicht haben.“ Für Regionalliga-Debütant Lennart Karl gab es vom Chefanweiser trotzdem lobende Worte. Der DFB-Juniorennationalspieler sei das ganze Spiel über „aktiv gewesen und hatte richtig tolle Aktionen dabei.“

Erst Giesing, dann Paphos: Lennart Karl gab drei Tage nach der Regionalligapremiere sein Champions-League-Debüt. – Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Krise der kleinen Bayern könnte Lennart Karl und Wisdom Mike gerade recht kommen Für den Rekordmeister überschneidet sich der Leistungseinbruch der zweiten Mannschaft mit dem rasanten Aufstieg von Lennart Karl und Wisdom Mike. Es ist lange her, seitdem die Münchner letztmals zwei so prominente Talente in der Jugend ausbildeten und anschließend in die erste Mannschaft beförderten. Die beiden müssen nun für Spielpraxis hin und wieder in der zweiten Mannschaft spielen, bei der es noch nicht rund läuft. Vielleicht kommt diese kleine Krise zum perfekten Zeitpunkt. Durch die abwechselnden Erfahrungen in einer dominierenden ersten und einer strauchelnden zweiten Mannschaft könnte die Entwicklung von Karl und Mike befeuert werden.

Bank in der Bundesliga oder Startelf in der Regionalliga bei kriselnden Amateuren. Wisdom Mike und Lennart Karl haben momentan kein festes Team. – Foto: IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images