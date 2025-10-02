Warum Lennart Karl und Wisdom Mike von der Krise des FC Bayern II profitieren können

Die Reserve des FC Bayern München steht in der Regionalliga aktuell nur im Tabellenmittelfeld. Zwei hochkarätige Talente könnten davon profitieren.
München – Ein September zum Vergessen. Nach zwei Niederlagen in Hankofen und Vilzing (jeweils 0:1) empfingen die Talente des FC Bayern den FC Würzburger Kickers. Aber auch gegen das Top-Team lief es nur bedingt nach Plan. Zum Wiesn-Heimspieltag mussten die Roten eine bittere Pille schlucken: Mit einer 1:3-Niederlage wurde die prekäre Situation verdeutlicht, die nicht nur die zweite Mannschaft betrifft.
Mit dabei am vergangenen Samstag war nämlich Top-Talent Lennart Karl. Am Tag zuvor noch in der Allianz Arena, nun das Grünwalder Stadion. Bei seiner Regionalliga-Premiere zeigte der 17-Jährige nur vereinzelt seine individuelle Klasse. Immer wieder versuchte er sich an schönem Fußball. So zum Beispiel in Minute 24: Karl bekam auf rechts den Ball, ging bis auf die Grundlinie und überwand im Sechzehner Kickers-Stürmer Muteba mit einem Trick. Insgesamt war es für ihn und seine Mannschaft jedoch ein gebrauchter Tag.
Binnen acht Minuten fingen sich die Bayern drei Tore. Das zwischenzeitliche 0:2 resultierte aus einem Karl-Fehlpass. Artur Degraf verschönerte zwar kurz vor Schluss das Ergebnis auf 1:3, doch die durchwachsene Leistung der FCB-Talente blieb nach dem Abpfiff das Gesprächsthema.
Cheftrainer Holger Seitz sah die Gründe für das schlechte Abschneiden in der fehlenden Erfahrung. Seitz sprach von einer ungenügenden Durchsetzungskraft, die im Herrenfußball elementar sei: „Sowas können die noch nicht haben.“ Für Regionalliga-Debütant Lennart Karl gab es vom Chefanweiser trotzdem lobende Worte. Der DFB-Juniorennationalspieler sei das ganze Spiel über „aktiv gewesen und hatte richtig tolle Aktionen dabei.“
Für den Rekordmeister überschneidet sich der Leistungseinbruch der zweiten Mannschaft mit dem rasanten Aufstieg von Lennart Karl und Wisdom Mike. Es ist lange her, seitdem die Münchner letztmals zwei so prominente Talente in der Jugend ausbildeten und anschließend in die erste Mannschaft beförderten.
Die beiden müssen nun für Spielpraxis hin und wieder in der zweiten Mannschaft spielen, bei der es noch nicht rund läuft. Vielleicht kommt diese kleine Krise zum perfekten Zeitpunkt. Durch die abwechselnden Erfahrungen in einer dominierenden ersten und einer strauchelnden zweiten Mannschaft könnte die Entwicklung von Karl und Mike befeuert werden.
Auch Cheftrainer Holger Seitz hofft auf eine steile Leistungskurve. Angesprochen auf Lennart Karl sagt er, dass Karl „Intensität an den Tag bringt und durch positive Aktionen Selbstvertrauen tanken kann.“ Ob die Bayern dem Youngster auch in den nächsten Wochen einen Platz bei den Amateuren freihalten, obliegt der Entscheidung der Bayern-Verantwortlichen. (mh)