Warum Kyllburgs Coach so optimistisch ist

Trainer Michael Mayer-Nosbüsch will die SG Kyllburg nach Platz acht in der Vorsaison nun weiter nach vorne bringen. – Foto: FuPa/Verein

In der vierten Saison spielen sie nunmehr in der Kreisliga A. Auf Dauer wollen sich die Vereinigten aus Kyllburg und Badem, die zuvor knapp drei Jahrzehnte auf der überkreislichen Bühne zu Hause waren, damit aber nicht zufriedengeben. Die vergangene Saison beendeten sie zwar nur als Achter, verloren in der Rückrunde aber lediglich zweimal. Nun will Trainer Michael Mayer-Nosbüsch mit seiner Mannschaft im oberen Tabellenbereich mitspielen.