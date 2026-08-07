Warum Kyllburgs Coach so optimistisch ist

In der vierten Saison spielen sie nunmehr in der Kreisliga A. Auf Dauer wollen sich die Vereinigten aus Kyllburg und Badem, die zuvor knapp drei Jahrzehnte auf der überkreislichen Bühne zu Hause waren, damit aber nicht zufriedengeben. Die vergangene Saison beendeten sie zwar nur als Achter, verloren in der Rückrunde aber lediglich zweimal. Nun will Trainer Michael Mayer-Nosbüsch mit seiner Mannschaft im oberen Tabellenbereich mitspielen.
Dabei muss der 42-Jährige nunmehr ohne seinen bisherigen Trainerpartner Mike Schwandt, der pausiert, auskommen. „Als wir es zusammen machen konnten, war das schon eine superkomfortable Situation“, bekennt Mayer-Nosbüsch, der die Glanzzeiten der SG in der Rheinlandliga einst entscheidend auf dem Platz mitgeprägt hatte und zwischendurch auch mal für den FSV Salmrohr auf Torejagd ging.