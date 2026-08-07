 2026-08-06T13:32:42.897Z

Vereinsnachrichten

Warum Kyllburgs Coach so optimistisch ist

Kreisliga A8: Während sein bisheriger Trainerkollege Mike Schwandt pausiert, trägt Michael Mayer-Nosbüsch jetzt die alleinige Verantwortung beim Ex-Rheinlandligisten. Trotz namhafter Abgänge nennt der 42-Jährige ein ambitioniertes Saisonziel.

von Andreas Arens · Heute, 13:53 Uhr · 0 Leser
Trainer Michael Mayer-Nosbüsch will die SG Kyllburg nach Platz acht in der Vorsaison nun weiter nach vorne bringen.
Trainer Michael Mayer-Nosbüsch will die SG Kyllburg nach Platz acht in der Vorsaison nun weiter nach vorne bringen. – Foto: FuPa/Verein

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Kreisliga A St. 8
SG Kyllburg/Badem
Michael Mayer-Nosbüsch
Michael Mayer-Nosbüsch

In der vierten Saison spielen sie nunmehr in der Kreisliga A. Auf Dauer wollen sich die Vereinigten aus Kyllburg und Badem, die zuvor knapp drei Jahrzehnte auf der überkreislichen Bühne zu Hause waren, damit aber nicht zufriedengeben. Die vergangene Saison beendeten sie zwar nur als Achter, verloren in der Rückrunde aber lediglich zweimal. Nun will Trainer Michael Mayer-Nosbüsch mit seiner Mannschaft im oberen Tabellenbereich mitspielen.

Dabei muss der 42-Jährige nunmehr ohne seinen bisherigen Trainerpartner Mike Schwandt, der pausiert, auskommen. „Als wir es zusammen machen konnten, war das schon eine superkomfortable Situation“, bekennt Mayer-Nosbüsch, der die Glanzzeiten der SG in der Rheinlandliga einst entscheidend auf dem Platz mitgeprägt hatte und zwischendurch auch mal für den FSV Salmrohr auf Torejagd ging.

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