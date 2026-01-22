Warum Kohlenhydrate wichtiger sind als der aktuelle Protein-Hype

Ernährungsexpertin Claudia Osterkamp-Baerens kritisiert die Fixierung auf Eiweiß. Sie erklärt, warum eine Banane vor dem Wettkampf nicht reicht.

Sind Nudeln vor dem Fußballspiel nur ein Klischee oder doch eine clevere Wahl? Ernährungsexpertin Claudia Osterkamp-Baerens berät seit Jahrzehnten Spitzen- und Freizeitsportler. Im Interview erklärt die 58-Jährige aus Ottobrunn, warum Kohlenhydrate für die Leistungsfähigkeit von Athletinnen und Athleten entscheidend sind – und Proteine oftmals überschätzt werden.

Viele Amateurfußballer treffen sich vor ihren Spielen zum gemeinsamen Mittagessen – bei Nudeln mit Tomatensoße, dazu gibt’s Apfelschorle. Eine gute Wahl aus Sicht einer Ernährungsberaterin?Ja, Sportlerinnen und Sportler sollten drei bis vier Stunden vor dem Wettkampf ein sogenanntes Pre-Event-Meal einnehmen. Dieses muss leicht verdaulich sein und viele Kohlenhydrate enthalten, insofern sind Nudeln durchaus eine gute Idee.Um die Speicher in den Muskeln aufzufüllen?Da geht es weniger um die Muskeln – das muss man schon an den Tagen davor erledigen. Beim Pre-Event-Meal wird vor allem der Glykogenspeicher in der Leber mit Kohlenhydraten aufgefüllt, um im Wettkampf den Blutzuckerspiegel konstant zu halten – insbesondere für Gehirn und Nerven. Das stellt sicher, dass man sich als Sportler leistungsbereit fühlt und richtig Bock auf den Wettkampf hat.

Claudia Osterkamp-Baerens

Und eine Banane vor dem Spiel reicht da nicht aus?Nein, und das ist meiner Erfahrung nach besonders im Amateurbereich das größte Problem. Wenn man gerade bei Auswärtsfahrten nur eine Semmel oder eine Banane im Bus isst, dann sind das nicht ausreichend Kohlenhydrate, um später die volle Leistung abrufen zu können.Sie sprechen immer nur von Kohlenhydraten...Wenn es um Leistung geht, sind Kohlenhydrate nun mal der entscheidende Brennstoff.Wichtiger als Proteine, die derzeit – wortwörtlich – in aller Munde sind?Proteine sind wichtig, und Sportler haben hier auch einen höheren Bedarf. Trotzdem sehe ich den derzeitigen Protein-Hype kritisch, weil die Fixierung auf Eiweiß oft zulasten der Kohlenhydrataufnahme geht – und das beißt sich mit dem Ziel, möglichst leistungsfähig zu sein.Also sind Hühnchenbrust mit Rührei und Gemüse nicht das beste Sportleressen?Proteine können beim Abnehmen helfen, aber im Sport zählen Kohlenhydrate. Die Medaillen werden ja nicht nach dem niedrigsten Körperfettanteil vergeben, sondern nach Leistung. Deshalb vermittelt der Protein-Hype, der gerade auf Social Media herrscht, ein völlig falsches Bild.Kohlenhydrate stecken in unterschiedlichsten Speisen – von Obst über Nudeln bis zum Vollkornbrot. Was bietet sich für Sportlerinnen und Sportler an?Im Blut kommen Kohlenhydrate immer als Glukose an. Das heißt, der Muskel erkennt nicht, ob man Weißbrot oder Vollkornbrot gegessen hat. Außerhalb des Trainings würde ich Sportlern zu Vollkornbrot raten, weil das mehr Ballaststoffe, Mineralstoffe und Vitamine enthält. Am Wettkampftag geht’s aber vor allem darum, genügend Kohlenhydrate aufzunehmen – ohne Völlegefühl, Sodbrennen und dergleichen. Wer Weißbrot am besten verträgt, isst Weißbrot. Für den nächsten ist Vollkornbrot am bekömmlichsten. Oder eben Nudeln.Warum sollten Sportler überhaupt mit ihrer Ernährung beschäftigen?Das Ziel im Training ist es ja, die eigene Leistung durch den Trainingsreiz zu verbessern. Hier kann Ernährung, wenn sie nicht die nötigen Nährstoffe bereitstellt, eine Bremsfunktion haben. Das gleiche gilt im Wettkampf: Ungünstige Ernährung führt dazu, dass ich meine antrainierten PS nicht auf die Straße bringe, ja vielleicht sogar aufgeben muss, weil es mir richtig schlecht geht.Inwiefern spielt Ernährung auch bei der Infektanfälligkeit eine Rolle?Eine ausgewogene Ernährung hilft, das Krankheitsrisiko zu senken. In meiner Praxis habe ich die Erfahrung gemacht, dass bei Sportlerinnen und Sportlern seltener ein Defizit an Mikronährstoffen wie Vitaminen und Mineralstoffen die Ursache für eine erhöhte Infektanfälligkeit ist. Viel häufiger ist der Grund eine unzureichende Kohlenhydratzufuhr, oft in Kombination mit einem Energiedefizit.Was raten Sie beim Thema trinken – vor dem Sport, danach, währenddessen und wie viel?Wir haben Gottseidank unser Durstgefühl, das ist schon mal ein guter Kompass. Mein Tipp ist, an Trainingstagen bewusst darauf zu achten, über den Tag ausreichend zu trinken. Einige Freizeitsportler stürzen aus dem Büro direkt zum Sport und ignorieren dabei ihr Durstgefühl. Dann droht eine Dehydrierung im Training, die die Leistungsfähigkeit einschränken kann.Und wie ist es mit dem Trinken während des Sports?Wer gut hydriert ist, braucht bei einem Training von bis zu 90 Minuten normalerweise keine Flüssigkeitszufuhr. Bei längeren Einheiten oder im Sommer bei Hitze sollte man dagegen etwas trinken, um Schweißverluste auszugleichen. Dabei ist ein isotonisches Sportgetränk durchaus sinnvoll, weil die Flüssigkeit dadurch schneller aufgenommen werden kann.